Uspješan projekat "Mala bašta" : Pet osnovnih škola u Srpskoj dobilo plastenike

Teodora i Jovana su učenice osmog razreda i već godinama uspješno pohađaju ekološku sekciju.

Osim što su marljive u školi, vrijedne su i kod kuće, pa vjeruju da će im uzgoj ljekovitog i mediteranskog bilja u novom plasteniku biti lak i interesantan posao.

"Mi kod kuće sadimo uvijek krompir, paradajz, krastavac, a ovaj plastenik je samo još jedan izazov", kazao je učenica osmog razreda OŠ „Ćirilo i Metodije“ Teodora Jokić.

"Voljela bih da uzgajam neko od začinskog bilja, kao npr. Bosiljak, ruzmarin, origano, za početak", izjavila je učenica osmog razreda OŠ „Ćirilo i Metodije“ Jovana Babić.

Prvi školski plastenički radovi počinju na proljeće. Direktor škole kaže da već postoji plan šta će se tačno zasijati u plasteniku.

"Ja se moram prije svega zahvaliti Ministarstvu na donaciji plastenika od 50 kvadrata , naša školska djeca su već upoznata sa poljoprivredom , naša ideja je da od proljeća sadimo mediteransko bilje , to će djeci biti najinteresantnije", direktor OŠ“ Ćirilo i Metodije“ Saša Tatić.

Svako ko ima parče zemlje trebalo bi da nešto na tom parčetu zasije i zasadi, poručuje resorna ministarka. Plan je da se projekat „Mala bašta“ proširi na čitavu Srpsku.

"Zato što želimo da djeca od najranijeg uzrasta nauče šta je zdravo, šta je organska hrana kao i briga o biljci i poljoprivredi. Vremena su takva da se svi moramo vraćati poljoprivredi i shvatiti da smo mi agrarna zemlja i da poljoprivreda mora opstati", kazala je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

U narednom periodu osnovci će dobiti i promotivni materijal i interaktivne slikovnice pomoću kojih će djeca imati priliku da se upoznaju o organskoj proizvodnji.

"U nastavku ćemo vidjeti kako će se obezbijediti te sadnice, kad krene sadnja biljaka na proljeće , a trenutno nam je u planu postavljanje što više plastenika i da radimo na samoj obuci djece odnosno na prikazivanju na koji način se te biljke uzgajaju", istakao je predsjednik Nacionalne asocijacije organskih proizvođača „Organsko iz Srpske“ Milovan Matić.

Edukatori će biti iskusni poljoprivredni stručnjaci. U planu su i posjete organskim proizvođačima kako bi osnovci što više, iz primjera, naučili o važnosti i uzgoju zdrave hrane.