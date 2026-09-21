Teodorović za ATV: ''Ekipa zaslužna za moje golove''

Poslije osam kola, Danilo Teodorović kao najbolji strijelac lige na svom kontu ima osam golova.

Kapiten Radnika od početka sezone igra sjajno, i što je najvažnije za svakog napadača postiže golove.

Poručuje da mu odgovara stil igre ekipe te da saigrači mnogo doprinose golovima.

Rezultati ekipe ne prate njegov individualni učinak. Radnik je ponovo prokockao pobjedu, te je na dnu tabele sa samo četiri boda skupljena iz četiri remija.

Teodorović igra najbolju sezonu u profesionalnoj karijeri, ovako efikasan bio je samo u banjalučkom Željezničaru kada je dobrim partijama dospio na radar Crvene zvezde. Od prošle godine nosi kapitensku traku u Radniku s kojim ima ugovor do kraja ove takmičarske sezone.