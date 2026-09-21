Real poslije poraza od Atletika prijeti napuštanjem Primere

Sukob na relaciji Real– Primera prešao je sve granice i prerastao u najveći rat u istoriji španskog fudbala!

Nakon poraza od gradskog rivala Atletiko Madrida i novih kontroverznih sudijskih odluka, iz redova Reala stigle su reakcije koje će do temelja uzdrmati španski fudbal.

Zvanični klupski kanal Real Madrid TV u direktnom programu iznio je optužbe bez presedana, otvoreno poručivši da klub i njegovi navijači razmatraju radikalan potez – napuštanje španskog prvenstva!

Zvanični glas kluba prešao granicu – "Nemoguće je voditi sportsku analizu!"

Ono što ovu situaciju čini izuzetno opasnom i ozbiljnom jeste činjenica da ove riječi nisu došle od gnijevnih navijača na društvenim mrežama, već direktno u klupskom TV programu u kom se prenose zvanični stavovi uprave na čelu sa Florentinom Peresom.

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Analizirajući dešavanja sa utakmice protiv Atletika, voditelji i gosti nisu štedjeli riječi na račun sudijskog kriterijuma.

"Iskreno, uopšte ne znamo šta bi se dogodilo da je Atletiko zasluženo ostao sa devet igrača na terenu! Zbog ovakvog očajnog suđenja postalo je apsolutno nemoguće voditi bilo kakvu čisto sportsku ili taktičku analizu utakmice. Stvari su otišle predaleko!"- Real Madrid TV