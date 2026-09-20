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Fudbaleri Borca 15. put zaredom savladali Široki Brijeg

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20.09.2026 19:13

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Фудбалери Бањалучког Борца Бањалука
Foto: Facebook/FK Borac

Fudbaleri Borca 15. put zaredom savladali su Široki Brijeg! U današnjem duelu 8. kola Wwin lige Bosne i Hercegovine slavili su na Pecari rezultatom 3:2.

Borac nema redovniju „mušteriju“ od Širokog Brijega. Za razliku od nekoliko posljednjih utakmica, u kojima Široki Brijeg nije pružao ozbiljniji otpor Borcu, danas smo gledali veoma uzbudljivu utakmicu s dosta preokreta.

Luka Juričić je doveo Borac u vođstvo u 28. minutu, a samo četiri minuta kasnije isti igrač postiže i drugi gol. Međutim, on je poništen nakon VAR intervencije.

Prvo poluvrijeme završeno je vođstvom gostiju rezultatom 1:0, a onda je uslijedilo nevjerovatnih 12 minuta od 51. do 63.

U tom periodu vidjeli smo čak četiri pogotka. Prvo je Široki Brijeg izjednačio golom Davida Virgilija, da bi u 58. minutu Sebastijan Erera iz slobodnog udarca vratio prednost Borcu.

U narednom napadu Široki Brijeg je ponovo izjednačio pogotkom Filipa Matića, ali je mladi Matej Deket u 63. minutu pogodio za vođstvo Borca 3:2.

Nakon toga, uslijedio je očekivani pad tempa igre. Akteri s obje strane su se „istrošili“, pa smo gledali manje uzbuđenja u završnici susreta.

Ostalo je 3:2 za goste iz Banje Luke, čime je produžen nevjerovatan niz od 15 uzastopnih utakmica u kojima su savladali Široki Brijeg.

Borac se ovom pobjedom približio Zrinjskom na samo dva boda zaostatka, dok Široki Brijeg ostaje na petoj poziciji.

U narednom kolu Borac će dočekati BSK iz Banje Luke, dok će Široki Brijeg na gostovanje Veležu.

(Kliks)

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FK Borac

Fudbal

Široki Brijeg

Premijer liga BiH

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