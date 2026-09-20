U Gradišci osveštana obnovljena zadužbina Mitropolita Georgija Nikolajevića

Zvona hrama, vjerujući narod, molitva i ljubav prema pravoslavlju to je slika koja krasi Gradišku. Najsjeverniji grad Republike Srpske pohvalio se desetinama vjernika koji su pohrlili na svetu arhijerejsku liturgiju povodom Male Gospojine, krsne slave Grada Gradiška.

Liturgiju je služio izaslanik mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema vikarni episkop marčanski gospodin Sava. Vjerujući narod pristigao je i iz svih krajeva Srpske kako bi se poklonio svetinji.

"Iz Dubice mi smo došli, Lijepo je da se ljudi okupe i kod crkve će biti osvještenje tako da sve najbolje", kažu građani.

Tražile sy se riječi kako bi se opisao značaj praznika za pravoslavne vjernike.

"Koliko vam znači današnji praznik?

"Mnogo, mnogo, prelijepo, nemam riječi, i puno naroda, i svega, milina, da smo to doživjeli da se sredilo barem naša generacija, a za mlade posebno", kažu građani.

"Znači mi puno zato sam došla ovdje, da se pomolim Bogu da vidim osvještavanje", poručuju građani.

Veseli se narod, srećan je i kum. Desetine okupljenih oko svetinje pokazatelj su i garancija da će se očuvati tradicija i identitet, koji se uvijek vezivao za crkvu, vjeru i krsnu slavu.

"Svaki put kad smo u hramu identifikujemose sa srpskim nacionalnim bićem i srpskim nacionalnim pravima koja su ugrožena svo ovo vrijeme i mi se zato i borimo. Ovde prikupljamo vjeru i snagu, ovde prikupljamo uvjerenje da smo na pravom putu. Naš identitet jeste volja za očuvanjem Republike Srpske kroz ovu vjeru koju imamo", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a

Veliki dan za Gradišku, kaže gradonačelnik. Ističe i značaj investicija.

„Mislim da su ovo investicije istorijska djela, vjekovna djela, to su djela iz infrastrukture koja mijenjaju izgled jednog grada i opredjeljuju da grad bude grad sa ponosom prezent istorije tradicije s jedne strane a s druge urbano uređen grad", rekao je Zoran Adžić ,gradonačelnik Gradiške

Ideja o izgradnji ovog znamenitog objekta javila se krajem 19. vijeka. Konačnu odluku o tome mitropolit Georgije Nikolajević donio je 1892. godine, kada je posjetio Gradišku uoči Male Gospojine.

Obnovljena svetinja danas ponosno krasi ulaz u Republiku Srpsku. Svojom ljepotom šalje poruku dobrodošlice, svjedočeći o dubokim korijenima i vjeri tog kraja.