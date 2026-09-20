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Alis Vajdel ima poruku za Merca nakon izbornog debakla: Slabi ste jer nećete da sarađujete!

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20.09.2026 20:35

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Алис Вајдел има поруку за Мерца након изборног дебакла: Слаби сте јер нећете да сарађујете!
Foto: Tanjug / AP / Fabian Sommer

Lider Alternativa za Njemačku (AFD) Alis Vajdel oglasila se nakon objavljivanja rezultata izbora u dvije njemačke savezne pokrajine, na kojima je njena stranka ostvarila drugu uzastopnu pobjedu.

„Zamijenili smo CDU kao narodnu stranku“, rekla je Vajdel.

Ona tvrdi da je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) toliko slaba upravo zato što odbija saradnju s AFD-om.

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„Birači su dosljedno birali opciju desnog centra. CDU je odavno mogao da formira vladu s AFD-om, kako na pokrajinskom, tako i na saveznom nivou. Ljudi žele političke promjene i Fridrih Merc mora iz toga izvući neophodne zaključke. Naš cilj je, naravno, da vodimo dugoročne koalicione pregovore s CDU-om, ali ni po koju cijenu nećemo praviti kompromise sa svojim principima“, dodala je ona.

Vajdel je ponovo spomenula potrebu za ruskim gasom.

„Ponovo nam trebaju fosilna goriva“, rekla je Vajdel u emisiji „Berliner runde“.

„Ruski gas?“, prekinula ju je moderatorka Dijana Cimerman.

„Naravno! To je naš poslovni model decenijama, zato nam je potreban mirovni sporazum.“

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Prema projekcijama, AFD će osvojiti 16 odsto glasova u Berlinu, što je njen najbolji rezultat ikada na izborima za pokrajinski parlament. To će je učiniti trećom najjačom strankom u Berlinu poslije Di Linkea (25,3 odsto) i CDU-a (19,1 odsto).

U Meklenburgu AFD, prema trenutnim rezultatima (37,9 odsto), odnosi pobjedu ispred SPD-a (35,7 odsto) i prekida 28-godišnju vladavinu te stranke.

AFD je prethodno ostvario pobjedu na izborima u pokrajini Saksonija-Anhalt, gdje je osvojila 43,8 odsto glasova.

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Tagovi :

Alis Vajdel

AfD

Njemačka

Fridrih Merc

CDU/CSU

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