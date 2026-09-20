Neizvjesna trka u Njemačkoj: Slavlje u taboru AFD-a, CDU pred istorijski lošim rezultatom

Danas su u Njemačkoj održani pokrajinski izbori u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, AFD je, prema prvim projekcijama, tijesno ispred SPD-a u Meklenburgu, dok se u Berlinu čini da će Ljevica osvojiti najviše glasova.

Početne prognoze pokrajinskih izbora u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji pokazuju da se CDU suočava s mogućnošću da prvi put ostane bez mjesta u pokrajinskom parlamentu.

Prema početnim prognozama AfD-a i CDF-a, izbori u njemačkoj saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija donose izuzetno neizvjesnu političku sliku.

AFD, koji je na izbore izašao s kandidatom za ministra-predsjednika Lajf-Erikom Holmom i vodećim kandidatom Enrikom Šultom, prema prvim projekcijama osvaja između 37 i 38 odsto glasova. To bi predstavljalo više nego dvostruko bolji rezultat u odnosu na pokrajinske izbore 2021. godine.

Odmah iza AFD-a nalazi se vladajući SPD, koji prema projekcijama osvaja između 35,5 i 36,5 odsto glasova. Socijaldemokrate predvodi ministarka-predsjednica Manuela Švezig.

Iako je AFD ostvario snažan rezultat, mogućnost njegovog ulaska u pokrajinsku vlast ostaje ograničena činjenicom da ostale stranke odbacuju koaliciju s tom strankom. To bi SPD-u moglo omogućiti nastavak vlasti uprkos tijesnom rezultatu.

CDU pred istorijski lošim rezultatom

Posebnu pažnju privlači rezultat CDU-a. Prema početnim projekcijama, stranka bi mogla osvojiti svega 5 do 5,5 odsto glasova, što bi bio njen najslabiji rezultat na pokrajinskim izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji od osnivanja Savezne Republike Njemačke.

Ukoliko CDU ne pređe izborni prag i ostane bez mandata, bio bi to prvi takav slučaj u istoriji stranke na izborima u ovoj pokrajini.

FDP je, prema projekcijama, takođe izvan pokrajinskog parlamenta, sa svega 1 do 1,2 odsto glasova, što predstavlja veliki pad u odnosu na 5,8 odsto koliko je stranka osvojila 2021. godine.

Neizvjesno je i da li će Zeleni i BSV uspjeti osigurati dovoljan broj glasova za ulazak u parlament. Ljevičarska stranka, s druge strane, prema početnim projekcijama ostaje parlamentarna.

Prema CDF-u, izlaznost je iznosila oko 75,5 odsto, dok je na izborima 2021. godine glasalo približno 70,8 odsto birača.

Ljevičarska stranka ispred CDU-a u Berlinu

Istovremeno, početne prognoze pokazuju zanimljivu raspodjelu snaga i u Berlinu.

Prema CDF-u, Ljevica osvaja oko 26 odsto glasova, dok ARD ovoj stranci predviđa 24,5 odsto. CDU se prema obje projekcije nalazi na drugom mjestu sa oko 20 odsto, uz značajne gubitke u odnosu na ranije izbore.

Na trećem mjestu, prema CDF-u, nalaze se Zeleni sa 15,5 odsto, dok AFD ima 13,5 odsto. ARD daje nešto drugačiju projekciju: AFD je na trećem mjestu sa 16 odsto, a Zeleni slijede sa 15 odsto.

SPD se prema obje projekcije nalazi na petom mjestu sa oko 12 odsto glasova.

BSV je na granici izbornog praga, s početnom projekcijom od oko 5 odsto, zbog čega ostaje neizvjesno hoće li osigurati mjesta u berlinskom Predstavničkom domu.

Ko će formirati vlast?

Konačan sastav vlasti u obje pokrajine zavisiće od službenih rezultata i mogućnosti formiranja većine.

U Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji SPD, prema trenutnim projekcijama, nema dovoljno glasova za nastavak dosadašnje koalicije s Ljevicom, pa bi za formiranje većine bile potrebne drugačije kombinacije.

U Berlinu bi i Ljevici i CDU-u, prema početnim rezultatima, bila potrebna podrška još najmanje dva partnera za formiranje većine. Među potencijalnim partnerima spominju se Zeleni i SPD, prenosi Kliks.