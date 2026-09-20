Merc priznao debakl: "Rezultat je katastrofa, CDU je samljeven između SPD-a i AfD-a"

Njemački kancelar Fridrih Merc obratio se javnosti nakon današnjih izbora u Berlinu i Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji te se osvrnuo na rezultate CDU-a tokom 2026. godine. Dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim, za Meklenburg-Zapadnu Pomeraniju rekao je da se ne može uljepšavati.

„Rezultat u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji ne možemo uljepšavati, to je katastrofa“, rekao je Merc.

Podsjetio je da je CDU tokom godine ostvario različite rezultate. Istaknuo je da je stranka postala najjača politička snaga i nakon 35 godina ponovo preuzela odgovornost za vođenje vlade s Gordonom Šniderom kao premijerom, dok je pokrajinske izbore u Saksoniji-Anhaltu opisao kao dubok rez i najteži izborni poraz CDU-a u posljednjih mnogo godina.

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Na lokalnim izborima u Hesenu i Donjoj Saksoniji CDU je, rekao je, ponovo bio najjača stranka.

„CDU je na kraju samljeven između SPD-a i AFD-a“

Govoreći o današnjim izborima, Merc je naglasio da su rezultati u dvije pokrajine veoma različiti.

„CDU se borio, ali je na kraju samljeven u zaoštravanju između SPD-a i AFD-a“, rekao je o rezultatu u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji.

Za Berlin je rekao da je Stefan Evers preuzeo ulogu glavnog kandidata u veoma teškoj situaciji i odmah ušao u izbornu kampanju.

„Uz pun angažman i veliko zalaganje doveo je CDU do solidnog rezultata“, rekao je Merc te zahvalio svima koji su tokom godine vodili kampanju za stranku.

Dodao je da su mnogi to činili u veoma teškim uslovima, „i zato što je izostao vjetar u leđa iz Berlina“.

„Svi smo zabrinuti za budućnost zemlje“

Merc je potom proširio govor na stanje u Njemačkoj.

„Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zajedno zabrinuti za budućnost naše zemlje“, rekao je.

Njemačka, prema njegovim riječima, ima državu koja je postala previše komplikovana, privredu koja prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton međusobne komunikacije sve grublji i nepomirljiviji.

Upozorio je i na pad povjerenja u institucije.

„Povjerenje u institucije naše zemlje pada, a radikalne stranke s lijeva i desna aktivno ga potkopavaju“, rekao je.

Mercovo obraćanje dolazi u trenutku velikog političkog pritiska na kancelara i CDU. Stranka je prije dvije nedjelje doživjela težak poraz na izborima u Saksoniji-Anhaltu, gdje je AFD osvojio gotovo 44 odsto glasova, dok je CDU pao na oko 17 odsto. Nakon toga dodatno su se pojačale rasprave o Mercovoj političkoj budućnosti.

Uprkos nagađanjima o njegovom odlasku, svih osam pokrajinskih premijera CDU-a prije nekoliko dana javno je podržalo Merca i odbacilo rasprave o promjeni na čelu stranke i vlade.

Njemačkog kancelara pritom nije moguće jednostavno smijeniti običnim glasanjem u Bundestagu. Ako bi ga njegovi koalicioni partneri ili dio vlastite stranke željeli smijeniti protiv njegove volje, morali bi kroz takozvano konstruktivno izglasavanje nepovjerenja istovremeno osigurati apsolutnu većinu za njegovog nasljednika. Druga mogućnost bila bi da Merc sam podnese ostavku ili postavi pitanje povjerenja, čiji bi poraz mogao otvoriti put prema prijevremenim izborima.