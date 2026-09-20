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Sutra je Mala Gospojina: Danas izgovorite ove riječi i obavezno uradite jednu stvar

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20.09.2026 20:57

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Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra, 21. septembra, proslavljaju Malu Gospojinu – praznik Rođenja Presvete Bogorodice, jedan od najvećih i najradosnijih hrišćanskih praznika.

U narodnoj tradiciji, Mala Gospojina se od davnina vezuje za mir, porodicu, zdravlje i početak novog životnog ciklusa. Smatra se da ovaj sveti dan donosi blagostanje u svaki dom koji ga dočeka u ljubavi i bez teških riječi.

Šta po narodnom vjerovanju valja uraditi na ovaj praznik?

Oprostite i pomirite se: Na Malu Gospojinu najvažnije je biti u miru sa sobom i drugima. Smatra se velikim grijehom ulaziti u rasprave i svađe na ovaj dan.

Započnite nešto novo: Praznik se smatra idealnim trenutkom za nove početke, donošenje važnih životnih odluka i pokretanje poslova. Vjeruje se da sve što započnete sa čistom i dobrom namjerom na ovaj dan donosi dugotrajan napredak.

Očuvajte porodični mir: Praznik se tradicionalno provodi u krugu najbližih, uz poštovanje doma i porodice.

Simbolična prekretnica u prirodi: U mnogim krajevima vjeruje se da od Male Gospojine jesen zvanično preuzima primat, pa se ovaj dan smatra vremenom kada treba zastati, sabrati plodove rada i zahvaliti se na svemu što imamo.

Ovo je dan u godini kada valja usporiti, izgovoriti molitvu za zdravlje svojih najbližih i poželjeti dobro svima oko sebe.

(Ona Telegraf)

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Tagovi :

Mala Gospojina

SPC

običaji

Crkva

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