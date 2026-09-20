Vrijeme ide iz krajnosti u krajnost: Evo šta nam slijedi

Promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu očekuje se sutra, 21. septembra u Republici Srpskoj, dok će od utorka uslijediti zahlađenje, uz svježija jutra i temperature koje će se u višim predjelima spuštati do četiri stepena Celzijusa.

Kako najavljuju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, ponegdje tokom dana biće i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska.

"U Hercegovini će biti više sunca uz povremene oblačne periode, dok će uveče biti vjetrovito, uz jake udare bure. Uveče se očekuje postepeno razvedravanje sa sjevera.

Vjetar će biti slab do umjeren, u drugom dijelu dana uz pojačane udare, sjevernih smjerova. Na jugu će duvati umjerena, uveče i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 17 stepeni, u višim predjelima oko osam stepeni. Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 do 26 stepeni, na jugu do 31, a u višim predjelima oko 19 stepeni", naveli su oni.

Utorak, 22. septembar

Jutro će biti uglavnom vedro i svježe, dok će u višim predjelima biti i hladno.

Tokom dana očekuje se promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično u brdsko-planinskim predjelima uz prolaznu slabu kišu, dok će na jugu biti sunčano i povremeno vjetrovito.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 11 stepeni, na jugu do 16, a u višim predjelima oko četiri stepena.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 18 do 25 stepeni, a u višim predjelima oko 15 stepeni.

Srijeda, 23. septembar

Nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet do devet stepeni, na jugu do 14, a u višim predjelima oko dva stepena.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena, dok će u višim predjelima biti oko 14 stepeni.

Četvrtak, 24. septembar

Očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost, dok će uveče doći do naoblačenja sa zapada.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do osam stepeni, na jugu do 14, a u višim predjelima oko jedan stepen.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 21 do 26 stepeni, dok će u višim predjelima biti oko 17 stepeni.

(Nezavisne)