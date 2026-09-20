Mlada srpska teniserka Lana Virc nova šampionka Evrope

Autor:ATV redakcija
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Mlada srpska teniserka Lana Virc /18/ nova je šampionka Evrope u pojedinačnoj konkurenciji u kategoriji do 18 godina.
Ona je u finalu Evropskog prvenstva u Austriji pobijedila Slovakinju Kali Supovu s rezultatom 4:6, 7:6 /9:7/, 6:2. Meč je trajao dva sata i 37 minuta.
Mlada srpska teniserka stigla je do druge evropske titule u ovoj kategoriji, pošto je ranije ove godine sa Srbijom osvojila i ekipno zlato, prenosi Tanjug.
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