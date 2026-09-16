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Novak Đoković će nakon 11 godina igrati na turniru na kojem nikada nije izgubio

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16.09.2026 11:54

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković javio se na društvenim mrežama i potvrdio da će se vratiti u Peking poslije 11 godina odsustva iz ovog grada! Nole će igrati na ATP 500 turniru na kojem nikada nije izgubio.

Đoković je porukom na kineskom i engleskom na Instagramu oduševio fanove.

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"Vrlo sam srećan što objavljujem da se poslije mnogo godina vraćam u Peking na Kina Open. Vrlo sam uzbuđen što se vraćam i što ću igrati pred svima vama u Nacionalnom teniskom centru, jednom od najljepših mjesta u tenisu, mjestu u kojem imam nevjerovatne uspomene i velike uspjehe tokom karijere. Želim da se zahvalim svim kineskim fanovima za dugotrajnu ljubav i podršku tokom godina. Jedva čekam da igram pred vama - rekao je Novak Đoković na engleskom.

Peking je obećani grad za Đokovića

Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio šest puta i svaki put je osvojio titulu. Srpski teniser je do prvog trofeja stigao 2009. godine pobjedom nad Marinom Čilićem, a titulu je uspješno odbranio 2010, kada je u finalu savladao Davida Ferera.

Turnir je preskočio 2011. godine, ali se vratio 2012. i u finalu pobijedio Žoa-Vilfreda Congu. Godinu dana kasnije, u borbi za trofej, bio je bolji od Rafaela Nadala, potom je savladao Tomaša Berdiha, a 2015. godine još jednom Nadala.

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Đoković od tada nije nastupao na ovom turniru, pa je njegov savršen učinak od 29 pobjeda iz isto toliko mečeva i dalje netaknut. Ujedno je riječ o rekordu na ATP turu u posljednjih 36 godina.

Od 1990. godine nijedan teniser nije ostvario toliko pobjeda, niti osvojio toliko titula na istom ATP turniru, a da pritom nije doživio nijedan poraz.

(Telegraf.rs)

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tenis

peking

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