Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Poginula jedna osoba

Jedna osoba poginula je u sudaru dva teretna i tri putnička automobila na auto-putu kod Zagreba, rečeno je u zagrebačkoj policiji.

Šleper je prednjim dijelom udario u zadnji dio automobila, koji je od siline naleta potpuno smrskan i podvučen pod kamion, a uz njih je još jedan kamion s dizalicom, javio je portal Indeks.

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Zbog ove teške saobraćajne nesreće prekinut je saobraćaj između petlji Most Sava i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona je duga oko osam kilometara.

(Srna)