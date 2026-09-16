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Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Poginula jedna osoba

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16.09.2026 12:35

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Тешка саобраћајна несрећа на ауто-путу: Погинула једна особа
Foto: Envato/travelarium

Jedna osoba poginula je u sudaru dva teretna i tri putnička automobila na auto-putu kod Zagreba, rečeno je u zagrebačkoj policiji.

Šleper je prednjim dijelom udario u zadnji dio automobila, koji je od siline naleta potpuno smrskan i podvučen pod kamion, a uz njih je još jedan kamion s dizalicom, javio je portal Indeks.

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Zbog ove teške saobraćajne nesreće prekinut je saobraćaj između petlji Most Sava i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona je duga oko osam kilometara.

(Srna)

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Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

Policija

Zagreb

Auto-put

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