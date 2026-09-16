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Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

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16.09.2026 12:12

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Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ
Foto: ATV

Lice čiji su inicijali S. G., za kojim je Osnovni sud u Banjaluci ranije izdao naredbu za raspisivanje potjernice, lišeno je slobode u Gradišci.

Hapšenje se odigralo jutros u 9:15 časova na području Gradiške.

Uhapšeni S. G. optužen je optužnicom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 150, stav 1, Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Osumnjičeni je odmah nakon hapšenja sproveden i predat u ruke službenicima Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka.

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Tagovi :

KPZ Banjaluka

hapšenje

Gradiška

lice s potjernice

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