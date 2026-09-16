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Za objekat Udruženja 'Djeca neba' obezbijeđen milion KM uz pomoć Vlade Srpske

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16.09.2026 12:47

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Источно Сарајево из ваздуха.
Foto: Screenshot/Youtube

Za izgradnju objekta za Udruženje "Djeca neba" u Istočnom Novom Sarajevu, koje pruža podršku djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama, obezbijeđen je milion KM, izjavio je načelnik opštine Jovan Katić.

Katić je rekao da je Vlada Republike Srpske obezbijedila 500.000 KM, koliko i opština i da bi ovaj namjenski objekat trebalo da bude izgrađen u kompleksu "Čiča".

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Katić je napomenuo da je urađena projektna dokumentacija, kao i da je prije nekoliko dana raspisana nova javna nabavka, te je pozvao građevinske firme da se jave na poziv i pokažu da prepoznaju značaj izgradnje ovog objekta.

"Sigurno da treba još mnogo da radimo kako bi uredili određene stvari, kako ovi ljudi više nikada ne bi morali da kucaju na nečija vrata, nego da to bude i zakonska regulativa i apsolutna podrška", naveo je Katić, prenosi Srna.

On je dodao da su prostorije u kojima trenutno borave članovi Udruženja privremenog karaktera, ističući da je i djeci i roditeljima potrebna pomoć, prvo institucija, ali i cijelog društva.

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"Treba da im pokažemo da nisu zaboravljeni", rekao je Katić i dodao da je zahvaljujući susretima sa roditeljima djece sa posebnim potrebama kreirana podrška ove opštine.

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Istočno Novo Sarajevo

Istočno Sarajevo

Jovan Katić

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