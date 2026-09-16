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Kovačević: Vukanoviću, lažeš i u svoje laži uvlačiš čak i sopstvenu porodicu

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16.09.2026 13:33

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српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић
Foto: ATV

Delegat u domu naroda Radovan Kovačević poručio je da lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović svjesno laže i da u svoje sramne laži uvlači i tuđe, pa čak i sopstvenu porodicu.

"Takve kao što je Vukanović u svakodnevnom životu je najbolje izbjegavati i ignorisati. Ali, kada takvi patološki lažovi dobiju mikrofon i priliku da svojim bolesnim lažima konstantno truju javni prostor i targetiraju ljude, onda je ponekad nemoguće prećutati. I zato mu se mora odgovoriti otvoreno i bez uvijanja", poručio je Kovačević reagujući na optužbe koje je bez dokaza Vukanović iznio na račun pojedinih pripadnika MUP-a Srpske.

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"Lažeš, Vukanoviću. Lažeš svjesno i lažeš sa predumišljajem. Lažeš pokvareno, uvlačeći u svoje laži i tuđe, pa čak i sopstvenu porodicu. I zato koliko god da si vrijedan prezira, istovremeno si i za žaljenje. Jer takvim ljudima je, na kraju dana, ipak najteže samima sa sobom", zaključio je Vukanović.

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Radovan Kovačević

Nebojša Vukanović

Komentari (8)

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