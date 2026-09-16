Selak o presudi Tačiju: Novo izrugivanje pravdi i poniženje srpskih žrtava

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak ocijenio je da prvostepena presuda bivšim vođama terorističke OVK predstavlja novo izrugivanje pravu i pravdi i poniženje srpskih žrtava, jer su, uprkos dokazanim ubistvima, mučenjima i protivpravnim zatvaranjima, oslobođeni optužbi za zločine protiv čovječnosti.

„Presuda kojom su Hašim Tači i ostale vođe terorističke OVK proglašeni krivim za ubistva, mučenja, surovo postupanje i protivpravno zatvaranje potvrdila je ono što srpski narod govori decenijama - da takozvana OVK nije bila oslobodilački pokret, već teroristička i zločinačka organizacija. Međutim, odluka da budu oslobođeni po svih šest tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti predstavlja izrugivanje pravu, pravdi i žrtvama", poručio je Selak.

Ministar Selak je istakao da se zločini terorističke OVK ne mogu svesti na izdvojene i nepovezane slučajeve, jer su Srbi i drugi nealbanci na Kosovu i Metohiji bili izloženi ubistvima, otmicama, mučenjima, progonu i sistematskom zatiranju tragova svog postojanja.

„Kako zločini organizacije koja je imala zatvore, mučilišta, komandnu strukturu i jasno određene mete nisu bili dio šireg i sistematskog napada? Kako ubistva, mučenja, nestanci i protjerivanje srpskog stanovništva nisu dovoljni da se utvrdi zločin protiv čovječnosti? Takvim pravnim konstrukcijama ne utvrđuje se puna istina, već se ostavlja prostor za njeno falsifikovanje i za nastavak veličanja terorista kao nacionalnih heroja", naglasio je ministar Selak.

On je poručio je da presuda ne smije biti iskorišćena za umanjivanje razmjera stradanja srpskog naroda i prikrivanje zločinačkog karaktera terorističke OVK.

„Svaka osuda odgovornih predstavlja bar djelimičnu satisfakciju porodicama žrtava, ali pravda koja izbjegava da zločin nazove pravim imenom nije potpuna pravda. Sudovi bi trebalo da doprinose istini i pomirenju, a ne da selektivnim kvalifikacijama produbljuju nepovjerenje i podjele među narodima. Srpske žrtve zaslužuju istinu, poštovanje i pravdu bez političkih kalkulacija", zaključio je ministar Selak.