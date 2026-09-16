Dodik: Više ne postoji niko ko ne uvažava stavove Srpske

Naš najveći uspjeh upravo je taj da više ne postoji niko ko ne uvažava stavove Republike Srpske.

Rekao je ovo Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a, osvrćući se na izjavu predsjedavajućeg Pododbora za Evropu američkog Kongresa Kita Selfa, tokom saslušanja Danijela Dž. Lotona, da "raspad BiH nije van okvira, posebno imajući u vidu stavove Republike Srpske".

Dodik je naglasio da je iz Amerike juče stigla poruka da je završeno sa međunarodnim intervencionizmom u BiH.

"Ono najbitnije što smo juče mogli čuti jeste da je era međunarodnog intervencionizma u BiH završena, da lokalni lideri moraju preuzeti odgovornost, da više nema sankcija za Srpsku i da čak ni raspad BiH nije nemoguć - 'naročito imajući u vidu stavove Republike Srpske'", istakao je Dodik na mreži Iks.

"Izdržali smo napade i izborili se za bolje vrijeme koje za Srpsku tek dolazi!", naglasio je on.

...imajući u vidu stavove Republike Srpske!

Naš najveći uspjeh upravo je taj da više ne postoji niko ko ne uvažava stavove Republike Srpske.

Ono najbitnije što smo juče mogli čuti jeste da je era međunarodnog intervencionizma u BiH završena, da lokalni lideri moraju preuzeti 👇🏻 pic.twitter.com/Oc3Oq8orIp — Igor Dodik (@dodik_igor) September 16, 2026

Šta je rekao Kit Self?

Predsjedavajući Pododbora za Evropu američkog Kongresa Kit Self tokom saslušanja Danijela Dž. Lotona na kraju drugog ciklusa pitanja prokomentarisao je da mogućnost da se BiH raspadne nije u domenu nemogućeg, pogotovo zbog pozicije Republike Srpske.

"Kada dođe do zapadnog Balkan ne želim spekulisati o budućnosti. Međunarodna supervizija suverene države 30 godina nakon konflikta nije stanje kakvo želimo da vidimo. Postoje posebni kriterijumi za zatvaranje OHR-a, ali to nije postignuto. Mislim da raspad Bosne i Hercegovine vjerovatno nije isključen kao mogućnost, pogotovo zbog pozicije Republike Srpske", rekao je Self.