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Vlada uplatila sredstva: Olakšanje za 190 porodica

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16.09.2026 11:13

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske i Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije su uplatili 46.950 maraka u svrhu regulisanja alternativnog smještaja za 190 porodica za treći kvartal, odnosno za period od 1. jula do 30. septembra 2026. godine.

Pomenuti smještaj se plaća putem participacije individualnog zakupa koji koristi ova kategorija stanovništva i zavisi od broja članova jednog domaćinstva. Za jednočlano i dvočlano domaćinstvo participacija iznosi 80,00 maraka, za tročlano i četvoročlano 85,00 maraka i za petočlano i višečlano 90,00 maraka.

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Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije u skladu sa godišnjim i srednjoročnim planovima rada sprovodi redovne aktivnosti koje uključuju i obezbjeđenje svih vidova alternativnog smještaja za izbjegla i raseljena lica koja još uvijek nemaju trajno stambeno rješenje.

Individualni alternativni smještaj je prelazno rješenje do njihovog trajnog zbrinjavanja. Broj korisnika se iz godine u godinu smanjuje, ali i dalje postoji potreba za ovom vrstom zbrinjavanja jer je po podacima kojima raspolaže ovaj sekretarijat ostalo još oko 600 porodica koje nemaju riješeno ovo važno pitanje.

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Sekretarijat je već pokrenuo inicijativu za nastavkom projekta (CEB3) kojim bi bili riješeni svi preostali korisnici u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju Republike Srpske. Iz tog razloga je upućena inicijativa prema Evropskoj investicionoj banci, a u slučaju nastavka projekta Vlada Republike Srpske, Sekretarijat i lokalne zajednice u kojima postoji potreba za ovim zbrinjavanjem su voljni da preduzmu sve potrebne radnje kako bi se preostalim porodicama obezbijedio stalni krov nad glavom.

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Vlada Republike Srpske

Alternativni smještaj

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