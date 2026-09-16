Minić: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku

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Od Prijedora i Oštre Luke, preko Banjaluke, do Gornjih Podgradaca osmijesi, zagrljaji i nevjerovatna energija, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

- Hvala svakom čovjeku koji nam je prišao, pružio ruku i podijelio sa nama riječ podrške. Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku - dodao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks. Od Prijedora i Oštre Luke, preko Banjaluke, do Gornjih Podgradaca osmijesi, zagrljaji i nevjerovatna energija.

Hvala svakom čovjeku koji nam je prišao, pružio ruku i podijelio sa nama riječ podrške.

Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku! pic.twitter.com/Pjsh91tEwa — Savo Minić (@minic_savo) September 16, 2026

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