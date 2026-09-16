Evropska komisija zabranjuje upotrebu društvenih mreža za mlađe od 13 godina?

Evropska komisija planira da zabrani upotrebu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Svjesna sam da mnogi smatraju da je moć velikih tehnoloških kompanija i ogromna i da je nemoguće suprostaviti im se, ali nisam saglasna sa tim mišljenjem", istakla je Fon der Lajenova u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu.

Prema planu Evropske komisije, djeca će od 13. godine imati pristup društvenim medijima pod nadzorom roditelja, ali će moći da formiraju lični profil kada napune 15 godina.

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Velike platforme društvenih mreža postavile su minimalnu starosnu dob od 13 godina u svojim uslovima pristupa.

Regulatorne agencije EU su u više navrata bile na meti kritika, jer nisu uspjele da u dijelo sprovedu ograničenje starosne dobi, prenosi Katera.

Njemačka agencija DPA javila je da bi sutra trebalo da bude predstavljen detaljniji nacrt zakona.