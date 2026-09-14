Kralj Čarls okuplja lidere AI kompanija: Ovo je tema sastanka

Britanski kralj Čarls biće ove nedjelje domaćin rukovodiocima velikih kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom (AI), kako bi razgovarali o potrebi za zajedničkim principima za razvoj tehnologije koja izaziva sve veću zabrinutost zbog potencijalnih pretnji po čovječanstvo.

Na sastanku će učestvovati rukovodioci kompanija Envidija (Nvidia), Google DeepMind, OpenAI i Anthropic, kao i britanski ministar za vještačku inteligenciju, prenio je danas Rojters.

Razgovaraće se o načinima na koje se vještačka inteligencija može koristiti za dobrobit društva i uz očuvanje ljudskog dostojanstva, saopštila je Bakingemska palata.

Izvršni direktor Anthropic-a Dario Amodei rekao je u subotu da kompanije moraju da "uspore" tempo razvoja AI modela.

Anthropic je prošle nedjelje objavio izvještaj o obaveštajnim pretnjama u kojem je navedeno da je nekoliko aktera koristilo njegove Claude AI modele za aktivnosti koje uključuju razvoj oružja, sajber operacije, nadzor i prevare.

Američki predsjednik Donald Tramp odbacio je juče razgovore o usporavanju razvoja, dok je kineski list "Global tajms" ocijenio da je takav pristup "priručnik hladnog rata" usmjeren protiv Pekinga.

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Bakingemska palata je saopštila da će na sastanku biti razmotreno kako veštačka inteligencija može da bude upotrebljena na načine koji koriste društvu i doprinose "procvatu i ljudi i planete".

Velika Britanija, koja je među evropskim liderima u finansiranju AI kompanija i startapa, zagovara blaži pristup regulaciji vještačke inteligencije, bliži američkom nego pristupu Evropske unije.

Britanski Institut za bezbjednost AI, osnovan nakon Samita o bezbjednosti AI 2023. godine, dobija pristup AI modelima prije njihovog raspoređivanja na osnovu dobrovoljnih sporazuma sa vodećim kompanijama, što mu omogućava da procjenjuje njihove mogućnosti i rizike i prati razvoj naprednih modela.

(telegraf)