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Zaharova: Jačanje saradnje u oblasti vještačke inteligencije

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09.09.2026 10:57

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rusija i Kina će proširiti obim saradnje u oblasti vještačke inteligencije /VI/, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Sada se pojavila još jedna oblast saradnje, a to je VI. Kina je uspostavila snažnu međunarodnu platformu za interakciju, uokvirujući je kao `organizaciju`, a Rusija je podržala ovu inicijativu. Dakle, radićemo zajedno i u ovoj oblasti", rekla je Zaharova agenciji TASS na marginama Istočnog ekonomskog foruma.

Ona je ukazala da je "trgovinski promet između Rusije i Kine tri godine zaredom premašio 200 milijardi dolara".

"U prvoj polovini ove godine, obim trgovine porastao je za 18 odsto, premašivši 130 milijardi dolara", istakla je Zaharova.

Zaharova je konstatovala da je "dinamika saradnje odlična" i dodala da vjeruje da "to nije stvar kratkoročnih tržišnih trendova ili reakcije na konkretne promjene", već rezultat stalnog rada, ciljeva i zadataka koje je definisalo rukovodstvo obje zemlje, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Kina

Vještačka inteligencija

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