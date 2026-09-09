Logo

Naučnici stvorili novi oblik leda na temperaturi većoj od 2.000 stepeni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 11:42

Komentari:

0
Лед је чврсто агрегатно стање воде које настаје на температурама од 0 °C или нижим
Foto: pexels/Nadin Sh

Tim naučnika iz Francuske komisije za alternativne energije i atomsku energiju izložio je sićušne uzorke vode ekstremnim uslovima i stvorio novi oblik leda na temperaturi od 2.357 stepeni Celzijusa.

Naučnici su očekivali da se voda pri toj temperaturi i velikom pritisku pretvori u gas i razloži na atome kiseonika i vodonika, ali je nastao heksagonalni zbijeni led (hcp led), piše portal Sajens alert.

Kako se hcp kristal zagrijavao, njegovo širenje je pokazalo obeležje superjonskog ponašanja, što sugeriše da je prešao u superjonsko stanje na oko 1.700 kelvina.

Kada voda prelazi iz tečnog stanja u gas ili paru, ona se širi, a pod jakim pritiscima širenje je spriječeno.

Umjesto toga, voda može ostati izuzetno gusta i poprimiti oblike koji se razlikuju od bilo kog leda sa kojim se susrećemo na površini Zemlje.

Jedan od takvih oblika je superjonski led, neobično stanje materije koje nije ni potpuno čvrsto ni potpuno tečno.

Smatra se da superjonski led postoji duboko u unutrašnjosti Urana i Neptuna, gdje njegova neobična svojstva igraju ulogu u stvaranju magnetnih polja tih planeta.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

led

nauka

naučnici

Komentari (0)

Pročitajte više

Звијезде су велика небеска тијела од плазме која производи енергију нуклеарним реакцијама, а термин може означавати и астролошке прогнозе или познату рок групу.

Nauka i tehnologija

Broj novorođenih zvijezda se misteriozno smanjuje?

5 h

1
Међународни симпозијум „АИ изазови и пријетње у сајбер заштити“

Banja Luka

Održan simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti"

17 h

2
Мјесец

Nauka i tehnologija

Sudar koji je promenio Sunčev sistem: Sve se dogodilo za samo nekoliko sati

23 h

0
Научници успјели да "прочитају" мисли помоћу нове технологије

Nauka i tehnologija

Naučnici uspjeli da "pročitaju" misli pomoću nove tehnologije

1 d

0

Više iz rubrike

Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука

Nauka i tehnologija

OpenAI tvrdi da je riješio jedan od najvećih matematičkih problema u istoriji

4 h

0
Звијезде су велика небеска тијела од плазме која производи енергију нуклеарним реакцијама, а термин може означавати и астролошке прогнозе или познату рок групу.

Nauka i tehnologija

Broj novorođenih zvijezda se misteriozno smanjuje?

5 h

1
Невјероватно открића изнад јужног пола: Сатурн не престаје да изненађује научнике

Nauka i tehnologija

Nevjerovatno otkrića iznad južnog pola: Saturn ne prestaje da iznenađuje naučnike

6 h

0
Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Nauka i tehnologija

Pažnja za sve korisnike: Ove aplikacije vam uzimaju slike, lokaciju i poruke

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

12

54

Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

12

51

Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

12

49

Vlada Republike Srpske raspisala poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

12

27

Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima