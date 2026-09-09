Naučnici stvorili novi oblik leda na temperaturi većoj od 2.000 stepeni

Tim naučnika iz Francuske komisije za alternativne energije i atomsku energiju izložio je sićušne uzorke vode ekstremnim uslovima i stvorio novi oblik leda na temperaturi od 2.357 stepeni Celzijusa.

Naučnici su očekivali da se voda pri toj temperaturi i velikom pritisku pretvori u gas i razloži na atome kiseonika i vodonika, ali je nastao heksagonalni zbijeni led (hcp led), piše portal Sajens alert.

Kako se hcp kristal zagrijavao, njegovo širenje je pokazalo obeležje superjonskog ponašanja, što sugeriše da je prešao u superjonsko stanje na oko 1.700 kelvina.

Kada voda prelazi iz tečnog stanja u gas ili paru, ona se širi, a pod jakim pritiscima širenje je spriječeno.

Umjesto toga, voda može ostati izuzetno gusta i poprimiti oblike koji se razlikuju od bilo kog leda sa kojim se susrećemo na površini Zemlje.

Jedan od takvih oblika je superjonski led, neobično stanje materije koje nije ni potpuno čvrsto ni potpuno tečno.

Smatra se da superjonski led postoji duboko u unutrašnjosti Urana i Neptuna, gdje njegova neobična svojstva igraju ulogu u stvaranju magnetnih polja tih planeta.

(sputnik srbija)