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Koliko će mandata imati Studentska lista u Skupštini Srbije?

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25.10.2026 22:30

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Колико ће мандата имати Студентска листа у Скупштини Србије?

Na parlamentarnim izborima u Srbiji, na osnovu 64,1 odsto obrađenog uzorka, najviše glasova - 52,2 odsto, odnosno 139 mandata, osvojila je "Studentska lista - studenti pobeđuju", prvi su preliminarni rezultati koje je objavio Cesid.

Na drugom mestu je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa 39,3 odsto glasova, odnosno 104 mandata.

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Studentska lista je osvojila natpolovičan broj glasova, odnosno 2,26 miliona, a lista Ujedinjena Srbija 1,7 miliona.

Niko od drugih većinskih lista nije prošao cenzus, jedino manjinska lista Savez vojvođanskih Mađara tri mandata, Albanska koalicija dva, lista Rasima Ljajića jedan i SDA-Čuvari Sandžaka jedan mandat.

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Prema preliminarnim rezultatima Cesida, izlaznost je bila oko 70 odsto.

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Aleksandar Vučić

Izbori u Srbiji

Studentska lista

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