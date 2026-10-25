Koliko će mandata imati Studentska lista u Skupštini Srbije?

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Na parlamentarnim izborima u Srbiji, na osnovu 64,1 odsto obrađenog uzorka, najviše glasova - 52,2 odsto, odnosno 139 mandata, osvojila je "Studentska lista - studenti pobeđuju", prvi su preliminarni rezultati koje je objavio Cesid.

Na drugom mestu je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" sa 39,3 odsto glasova, odnosno 104 mandata. Srbija Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja Studentska lista je osvojila natpolovičan broj glasova, odnosno 2,26 miliona, a lista Ujedinjena Srbija 1,7 miliona. Niko od drugih većinskih lista nije prošao cenzus, jedino manjinska lista Savez vojvođanskih Mađara tri mandata, Albanska koalicija dva, lista Rasima Ljajića jedan i SDA-Čuvari Sandžaka jedan mandat. Srbija Vučić: Jasno je da smo mi ove izbore izgubili Prema preliminarnim rezultatima Cesida, izlaznost je bila oko 70 odsto.

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