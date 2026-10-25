Oglasio se jedan od nosilaca Studentske liste

Autor:ATV redakcija
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Jedan od nosilaca Studentske liste Radomir Saičić poručio je večeras da preliminarni rezultati pokazuju da Studentska lista vodi ubjedljivo vodi na svim biračkim mjestima.
„Svaki građanin Srbije, dao je svoj glas i rekao je da mu je stalo do budućnosti svoje zemlje“, rekao je Saičić.
Srbija
Vučić: Jasno je da smo mi ove izbore izgubili
Istakao je da je ovo pobjeda hrabrosti nad strahom i da nije ničiji lični trofej, već da ona pripada svima nama.
On je pozvao građane da pobjedu proslave mirno i dostojanstveno.
„Nismo se borili mjesecima da bi večeras izgubili ono što nas je krasilo sve vrijeme“, rekao je Saičić.
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