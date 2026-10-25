Jezivo nasilje: U Sopotu sin pretukao majku, bio pijan

Pripadnici policije u Sopotu uhapsili su u subotu uveče M. Z. (61) zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju brutalno pretukao svoju majku R. Z. (83).

Kako navode beogradski mediji, incidentu je prethodila žučna rasprava u porodičnom domu. Tokom svađe, osumnjičeni je potpuno izgubio kontrolu i nasrnuo na bespomoćnu osamdesettrogodišnju ženu. On joj je u pijanom stanju zadao više snažnih udaraca pesnicama direktno u glavu, nanijevši joj teške povrede, piše Blic.

Ljekarska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Sopotu zbrinula je povređenu staricu na licu mjesta, nakon čega je, zbog ozbiljnosti povreda glave, hitno transportovana u Urgentni centar u Beogradu, gd‌je je zadržana na Od‌jeljenju neurohirurgije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. Z. određeno je zadržavanje do 48 časova. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom tužiocu.

Kako navode beogradski mediji, incidentu je prethodila žučna rasprava u porodičnom domu. Tokom svađe, osumnjičeni je potpuno izgubio kontrolu i nasrnuo na bespomoćnu osamdesettrogodišnju ženu. On joj je u pijanom stanju zadao više snažnih udaraca pesnicama direktno u glavu, nanijevši joj teške povrede, piše Blic.

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Ljekarska ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Sopotu zbrinula je povređenu staricu na licu mjesta, nakon čega je, zbog ozbiljnosti povreda glave, hitno transportovana u Urgentni centar u Beogradu, gd‌je je zadržana na Od‌jeljenju neurohirurgije.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom M. Z. određeno je zadržavanje do 48 časova. On će u tom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom tužiocu.