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Stižu rezultati izbora iz Republike Srpske

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25.10.2026 21:14

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Парламентарни избори у Србији
Foto: TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, birači iz Republike Srpske dali su uvjerljivu podršku listi Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić.

Ove informacije prenose srpski mediji. Lista Aleksandra Vučića je na svim biračkim mjestima koja su otvorena u Republici Srpskoj odnijela pobjedu koja procentualno prelazi više od 50 odsto.

Prema informacijama koje objavljuje Informer, u Bratuncu je listu Ujedinjena Srbija podržalo 544 birača, a Studentsku listu 81.

U Doboju je 930 birača glasalo za listu Aleksandra Vučića, a 47 za Studentsku listu.

U Loparama je izašlo 593 birača od kojih je 533 glasalo za Ujedinjenu Srbiju, a Studentska lista je osvojila 47. SPS je dobio 3 glasa, a Autentična desnica jedan.

Vučićeva lista je pobijedila i u Modriči.

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji građani su birali 250 poslanika novog saziva Skupštine Srbije.

Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mjesta na parlamentarnim izborima zatvorena u 20 časova, osim pojedinih biračkih mjesta gdje je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jedan sat, kao i biračkih mjesta gdje su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mjesta i njima će biti omogućeno glasanje.

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Srbija

izbori

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