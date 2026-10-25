RIK se oglasio nakon zatvaranja biračkih mjesta

U Srbiji su večeras u 20 časova zatvorena biračka mjesta na vanrednim parlamentarnim izborima. Građani su imali priliku da se opredijele za jednu od 18 izbornih lista, na kojima je predloženo ukupno 2.418 kandidata za 250 mjesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima imalo je 6.451.292 upisanih birača, a glasalo se na 8.392 biračka mjesta. Glasanje je trajalo od 7 do 20 časova, a nakon zatvaranja biračkih mjesta počelo je prebrojavanje glasova.

Svi birači koji su se u trenutku zatvaranja biračkog mjesta u 20 časova zatekli na biračkom mjestu ili neposredno ispred njega, u redu za glasanje, moći će da ostvare svoje biračko pravo i glasaju i nakon 20 časova.

RIK se oglasio nakon zatvaranja biračkih mesta

- Obavještavam javnost da su biračka mesta zatvorena u 20.00, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jednog sata, kao i na onim biračkim mestima gdje su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mjesta i kojima će biti svakako omogućeno glasanje. Ovom prilikom bih želio da vas obavijestim o daljoj proceduri nakon zatvaranja biračkih mjesta i o utvrđivanju rezultata ovih parlamentarnih izbora. Kada je riječ o prvim rezultatima izbora, želim posebno da istaknem da je zakonom propisano da rezultate glasanja utvrđuju birački odbori na svim biračkim mestima, i to za svaku izbornu listu - rekao je Dimitrijević na početku.

- Na biračkom mjestu, članovi biračkog odbora predaju izborne liste lokalnoj izbornoj komisiji i vrši se skeniranje ovih zapisnika i njihova statistička obrada. Nakon toga se odmah objavljuju na web prezentaciji Republičke izborne komisije, počev od podataka sa prvog obrađenog biračkog mjesta pa sve do objavljivanja ukupnih rezultata izbora. Inače, očekujemo unos prvog zapisnika negdje oko 21:15, to je otprilike neka procjena. To znači da se neće čekati da budu obrađena sva biračka mjesta, već će rezultati biti dostupni sukcesivno kako podaci budu pristizali, unošeni u sistem i prolazili propisanu statističku obradu i logičko-računsku kontrolu. I ovo su zvanični preliminarni rezultati za koje je potrebno određeno vrijeme, iz prostog razloga što je neophodno vrijeme da se na biračkom mjestu prebroje, utvrde rezultati i kasnije unesu u sjedište lokalnih izbornih komisija. Podnosioci izbornih lista će, naravno, imajući u vidu da na biračkim mjestima imaju svoje predstavnike koji će putem mobilne komunikacije javljati rezultate i prije nego što se zvanično obrade, imati nezvanične stratum rezultate znatno ranije - pojasnio je on.

Kako je istakao, unaprijeđen je način na koji javnost može da prati rezultate izbora.

- Na veb prezentaciji komisije građani mogu da prate rezultate glasanja za svako biračko mjesto pojedinačno, odmah nakon unošenja podataka iz zapisnika o radu biračkih odbora u bazu Republičkog zavoda za statistiku. Istovremeno, rezultati će se prikazivati i na video panelima ovdje u centralnom holu Narodne skupštine, odnosno sjedištu komisije, tako da će predstavnici medija, kao i mi svi zajedno ovdje, moći neposredno da pratimo tok statističke obrade, broj i procenat obrađenih biračkih mjesta, kao i rezultate izbornih lista na osnovu do tog trenutka obrađenih podataka. Na ovaj način Republička izborna komisija postupa i u skladu sa preporukama ODIHR-a iz 2022. godine, kojima je ukazano na značaj objavljivanja preliminarnih rezultata po biračkim mestima kako oni postaju dostupni, radi unaprijeđenja transparentnosti i povjerenja javnosti u procesu određivanja rezultata. Naš cilj je da građani, mediji, učesnici izbora i posmatrači imaju što potpuniji i neposredniji uvid u rezultate glasanja od prvog obrađenog biračkog mjesta pa sve do utvrđivanja ukupnih rezultata izbora, te vas ja pozivam i ovom prilikom sve prisutne i posmatrače, kao i ostale organe, odnosno članove organa koji će pristupiti kasnije ovdje u sjedište Republičke izborne komisije da zajedno ovdje pratimo unos zvaničnih rezultata glasanja na ovim parlamentarnim izborima.

Zatvorena biračka mjesta u Srbiji

Većina biračkih mjesta u Srbiji zatvorena je večeras u 20 časova, nakon što su građani od 7 časova jutros glasali na vanrednim parlamentarnim izborima. Pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, koji su birali između 18 izbornih lista za 250 mesta u Skupštini Srbije.

Biračka mjesta na kojima se još uvijek nalaze građani neće biti zatvorena i oni će moći da iskoriste svoje biračko pravo.

Rad biračkih mjesta moraće da bude produžen i na mjestima na kojima je kasnio početak izbora ili je tokom dana došlo do dužih prekida glasanja.

Zatvaranjem biračkih mjesta u 20 časova završena je i izborna tišina.

Prema podacima Republičke izborne komisije (RIK), do 18 časova glasalo je 64,89 odsto birača.