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Dodik: Očekujem da će Vučić dobiti potvrdu kod naroda

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25.10.2026 21:06

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Велики предизборни скуп листе "Александар Вучић - Уједињена Србија у Нишу, присуствује предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je večeras da očekuje da će nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda na današnjim izborima.

Dodik je rekao da je večeras u Izbornom štabu SNS-a iz poznatih razloga.

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"Očekujem da će Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda, i to je ono što je važno u ovom trenutku. Da u to ne vjerujem, vjerovatno ne bih ni bio ovd‌je", izjavio je Dodik za "Alo".

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Izbori u Srbiji

Srbija

Izbori u Srbiji 2026

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