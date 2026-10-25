Dodik: Očekujem da će Vučić dobiti potvrdu kod naroda

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je večeras da očekuje da će nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda na današnjim izborima.

Dodik je rekao da je večeras u Izbornom štabu SNS-a iz poznatih razloga.

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"Očekujem da će Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda, i to je ono što je važno u ovom trenutku. Da u to ne vjerujem, vjerovatno ne bih ni bio ovd‌je", izjavio je Dodik za "Alo".