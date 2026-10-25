Dodik: Očekujem da će Vučić dobiti potvrdu kod naroda

Autor:ATV redakcija
Komentari:2
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je večeras da očekuje da će nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda na današnjim izborima.
Dodik je rekao da je večeras u Izbornom štabu SNS-a iz poznatih razloga.
Srbija
Izbori u Srbiji: Koliko građana je glasalo u Banjaluci?
"Očekujem da će Aleksandar Vučić dobiti potvrdu kod naroda, i to je ono što je važno u ovom trenutku. Da u to ne vjerujem, vjerovatno ne bih ni bio ovdje", izjavio je Dodik za "Alo".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h5
Najnovije
Najčitanije
23
04
22
42
22
30
22
29
22
19
Trenutno na programu