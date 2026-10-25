Избори у Србији: Колико грађана је гласало у Бањалуци?

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци су у 20.00 часова затворена сва три бирачка мјеста за ванредне парламентарне изборе у Србији на којима је од око 4.500 регистрованих грађана гласало њих 66 одсто, речено је Срни у бирачком одбору Генералног конзулата Србије у Бањалуци.
У овом одбору наглашавају да је на нивоу БиХ укупна излазност достигла 84 одсто.
Гласање је протекло у реду и без иједног инцидента.
Бирачка мјеста у Бањалуци организована су у Генералном конзулату Србије, у централној згради "М:тела" у Улици Вука Караџића и у ТК центру "М:тела", у близини парка "Младен Стојановић".
У БиХ се могло гласати на 28 бирачких мјеста, а пријављено је нешто мање од 20.000 бирача, што је највећи број до сада.
У Србији су данас одржани ванредни парламентарни избори, на којима је око 6,5 милиона уписаних бирача гласало за нови сазив Скупштине.
За укупно 250 посланичких мандата борили су се кандидати са 18 изборних листа.
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