Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду

Аутор:АТВ редакција
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Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су вечерас у сједиште СНС-а на Новом Београду.
Вучић је раније рекао да ће се из сједишта странке обратити са прелиминарним резултатима избора.
У сједишту СНС-а налази се најмање 40 новинарских екипа из земље и иностранства, а исказана је никада већа заинтересованост за данашње изборе.
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