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Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду

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25.10.2026 20:17

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Вучић и Додик стигли у сједиште СНС-а на Новом Београду
Фото: Srna

Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић и предсједник СНСД-а Милорад Додик стигли су вечерас у сједиште СНС-а на Новом Београду.

Вучић је раније рекао да ће се из сједишта странке обратити са прелиминарним резултатима избора.

У сједишту СНС-а налази се најмање 40 новинарских екипа из земље и иностранства, а исказана је никада већа заинтересованост за данашње изборе.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Милорад Додик

Александар Вучић

Коментари (1)

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