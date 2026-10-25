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Чекају се резултати: Затворена бирачка мјеста у Србији

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25.10.2026 20:14

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.
Фото: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

У Србији су вечерас у 20 часова завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.

Бирачка мјеста била су отворена од 7 до 20 часова, а ко се затекне на бирачком месту или непосредно испред њега послије тог времена биће му омогућено да гласа.

Према подацима РИК-а, излазност до 18 часова била је 64,89 одсто.

Избори у Србији-гласање

Србија

РИК: Ево колико грађана је гласало до 18 часова

Изборна тишина трајала је до затварања бирачких места у 20 часова.

Право гласа имало је 6.451.292 уписаних бирача који су могли да гласају на 8.392 бирачких мјеста, од којих су 93 у иностранству.

На изборима је учествовало 18 изборних листа на којима је предложено укупно 2.418 кандидата, а од тога девет листа има положај листе националне мањине.

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Тагови :

Избори у Србији

Избори у Србији 2026

Ванредни избори у Србији

Србија

ванредни избори

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