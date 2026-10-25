Чекају се резултати: Затворена бирачка мјеста у Србији

Аутор:АТВ редакција
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У Србији су вечерас у 20 часова завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије.
Бирачка мјеста била су отворена од 7 до 20 часова, а ко се затекне на бирачком месту или непосредно испред њега послије тог времена биће му омогућено да гласа.
Према подацима РИК-а, излазност до 18 часова била је 64,89 одсто.
Србија
РИК: Ево колико грађана је гласало до 18 часова
Изборна тишина трајала је до затварања бирачких места у 20 часова.
Право гласа имало је 6.451.292 уписаних бирача који су могли да гласају на 8.392 бирачких мјеста, од којих су 93 у иностранству.
На изборима је учествовало 18 изборних листа на којима је предложено укупно 2.418 кандидата, а од тога девет листа има положај листе националне мањине.
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