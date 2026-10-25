Аутор:АТВ редакција
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Тежак удес десио се током ноћи између суботе и недеље на магистралном путу Б1 (Линзер Штрасе) у граду Велсу када је погинуо 39-годишњи мушкарац из округа Грискирхен.
Како медији преносе, 39-годишњи возач из округа Грискирхен ноћас, око 2 часа кретао се коловозном траком за излазак из града на путу Б1, али у супротном смјеру од дозвољеног.
Код Улице Линзер Штрасе фронтално се сударио са аутомобилом којим је управљао 22-годишњи држављанин Босне и Херцеговине из округа Линц-Ланд.
Возач (44) из округа Велс-Ланд, који се кретао иза њих, није успио да укочи на вријеме. Неколико тренутака касније ударио је у оба возила која су већ учествовала у несрећи.
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Медији преносе да је 39-годишњак задобио фаталне повреде и спасиоци му нису могли помоћи. Држављанин БиХ тешко је повријеђен и након хитног збрињавања превезен у болницу. Трећи учесник, 44-годишњак из Велса, прошао је са лакшим повредама, пишу Независне новине.
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