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"Европа иде ка самоуништењу"

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25.10.2026 18:56

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"Европа иде ка самоуништењу"
Фото: Pexel/Anthony Beck

Европа иде ка самоуништењу док њени званичници избјегавају одговорност умјесто да исправљају своје грешке, рекао је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда за директна улагања (РДИФ) Кирил Дмитријев.

"Европа се самоуништава јер њене бирократе одбијају да исправе своје катастрофалне грешке у вези са миграцијама, енергетиком и подстицањем на рат. Више воле да скрећу пажњу и пребацују кривицу на САД и Русију", написао је Дмитријев на "Иксу".

Он је приложио видео интервјуа руског предсједника Владимира Путина са новинаром "Вести" Павелом Зарубином, гд‌је говори о бројним грешкама Европе.

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"Како се европска револуција шири, предсједник Путин коментарише игру ЕУ пребацивања кривице", примјетио је Дмитријев.

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Тагови :

Европа

Кирил Дмитријев

Русија

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