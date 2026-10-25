Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европа иде ка самоуништењу док њени званичници избјегавају одговорност умјесто да исправљају своје грешке, рекао је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда за директна улагања (РДИФ) Кирил Дмитријев.
"Европа се самоуништава јер њене бирократе одбијају да исправе своје катастрофалне грешке у вези са миграцијама, енергетиком и подстицањем на рат. Више воле да скрећу пажњу и пребацују кривицу на САД и Русију", написао је Дмитријев на "Иксу".
Он је приложио видео интервјуа руског предсједника Владимира Путина са новинаром "Вести" Павелом Зарубином, гдје говори о бројним грешкама Европе.
Свијет
Терористички напад код Париза био усмјерен на мигранте?
"Како се европска револуција шири, предсједник Путин коментарише игру ЕУ пребацивања кривице", примјетио је Дмитријев.
Свијет
Теретни брод изгубио контролу, повријеђено пет чланова посаде
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
28
20
21
20
17
20
14
20
06
Тренутно на програму