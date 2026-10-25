"Неприхватљива сатанизација": Зашто су Срби из Српске проблем када гласају у Србији?

Аутор:Андреа Јаглица
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"Хиљаде бусева, алтернативни правци тајним каналом испод Дрине, па и пјешице, кроз шуме, јер смо међеди, све уз одговарајућу четничку музичку подлогу, брадати и крезуби... кренули смо на Србију из Републике Српске"... Тако изгледа ако сте залутали на поједине налоге на друштвеним мрежама.
Проблем је што дио Срба у Републици Српској има законима прописано двојно држављанство, што дио њих у Србији не плаћа порезе, што "фантомски" гласају на регуларним бирачким мјестима с регуларним личним картама и пасошима. Али горе од свега, једном дијелу народа у Србији који се исто зове постали смо геноцидаши и остали смо Босанци, у блажем случају – босански Срби. Један од бирача који се данас није укрцао на аутобус него је стајао у реду пред конзулатом Србије у Бањалуци да искористити своје бирачко право је Милорад Додик. Гласао је, каже, јер му је стало до мирне и стабилне Србије која поштује и воли Републику Српску.
"Неприхватљива је било каква сатанизација апсолутно. Ми смо, читав народ Републике Српске је посвећен и воли Србију. То што неки покушавају да направе од тога причу о геноцидашима, не знам ни ја коју слично, то није ништа ново, то је вокабулар преузет од Сарајева и то говори о томе да су они на фону тих идеологија и политика. Ја позивам људе из Републике Српске да остану мирни. Већинска Србија воли Републику Српску, а готово читава Република Српска воли Србију и то је нешто што ће остати, неће бити промијењено, без обзира на те разне носиоце девијантних таквих приступа", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Кампања у Србији која је почела много прије расписивања ванредних парламентарних избора поцијепала је народ који тамо плаћа порезе и живи свакодневицу. Па ипак, цијепање српског ткива ничију свакодневицу, било на којој адреси, неће учинити бољом.
"Кад су и Република Српска и Србија изложене великим притисцима и искушењима, најважније је да српски народ показује јединство и саборност јер то је ситуација у којој ћемо дати најбоље одговоре на све те притиске и сва та искушења. Сада када је Србија и Република Српска достигли овако висок ниво међусобних односа, кад заједно радимо на свим важним пројектима и питањима за српски народ, мислим да нам подјеле не требају. Мислим да та хистерија је беспотребна јер српски народ из Републике Српске увијек се понашао потпуно одговорно према Србији", рекао је Младен Цицовић, шеф Представништва Републике Српске у Србији.
Република Српска не дијели Србе по мјесту пребивалишта. Посебно се на овај дан присјећа српског становништва на Косову и Метохији које је данас морало да прелази Јариње, Брњак, Мердаре како би гласали на изборима за парламент своје државе.
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"Ја мислим да сви Срби, на цијелом свијету, имају право да гласају за своју матицу и то би требало бити као и пракса да сви Срби имају... А посебно ми је жао што Срби на Косову и Метохији не могу да гласају на територији Косова и Метохије јер морају да иду ван административних прелаза и гласају у Рашкој, Новом Пазару, све негдје до централне Србије. Тако да је и то је једна врста дискриминације, дискриминације и неслободе српског народа, што се показује да не може да гласа још увијек у својој држави", рекао је Милорад Арлов, предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији.
Не би Србија била прва држава у региону и свијету која би дозволила својој дијаспори да бира представнике власти у матици. Више од стотину устава и изборних закона на свијету третира ово питање. Хрватска, Италија, Француска, Румунија, Сјеверна Македонија... имају парламентарне квоте за посланике које бира дијаспора. Велика Британија не тако давно прописала је да Британац који живи било на којој тачки планете доживотно може да бира Доњи дом британског парламента. Своје држављане из Централног бирачког списка не брише ни БиХ. Република Српска по свој ће прилици предложити Србији да оде корак даље кад је у питању српски народ са стране већинског тока ријеке Дрине – не према захтјеву и пребивалишту као до сада, него по праву стеченом, по свој прилици, живљењем у Републици Српској.
"Та прича о томе зашто ми имамо или немамо двојно држављанство мора да се заврши причом о томе да сви грађани Републике Српске, сви људи Републике Српске који живе у њој имају право на аутоматско држављанство и то је једино исправно", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Политичари у Српској искористили су своје право да подрже своје фаворите, али институције у Бањалуци су, поручују, само на страни Републике Српске.
А народ у Српској своју поруку послао је у свакој прилици. И она је увијек била на страни Србије. Стајали смо на мостовима и стављали мете на чело кад је НАТО бомбардовао Србију, плакао је наш народ заједно на сахрани патријарха Павла, испоручивала је наша електропривреда интервентне количине струје за Србију, помагали смо у поплавама, Косово и Метохија за нас је и данас срце Србије. Одрастали смо под заставом која се данас вијори с јарбола државних институција Србије, знамо сваку ријеч наше химне Боже правде, састав сваке шампионске и мање успјешне репрезентације у кошарци, одбојци, ватерполу... сваког жупана, краља, цара, Стефана и деспота у лози Немањића и послије ње.
И наши су преци били Тамо далеко. Србију зовемо својом матицом, а неко у нашој матици зове нас врстом другог реда. Гласови из Српске нису једнообразни – ми знамо шта је слободна мисао, а страни интервенционизам смо у новијој историји спознали боље од вас. Зато сљедећи пут кад се окренете на ону страну свијета на којој у посљедње вријеме видите бољи живот, поздрав од браће - са Запада.
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