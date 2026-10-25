Минић одао признање ловцима из Рибника: "Велико срце и храброст"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одао је признање свима који су помогли у спасавању пса Астора из шпиље у Рибнику, истичући да је одговоран однос према животињама дио ловачке етике и традиције.
"Велико срце и храброст наших ловаца из Рибника! Свака част Милораду, који се спустио у јаму дубоку 70 метара да би спасио пса Астора", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Велико срце и храброст наших ловаца из Рибника! Свака част Милораду, који се спустио у јаму дубоку 70 метара да би спасио пса Астора. Признање свима који су помогли у спасавању, посебно малом Урошу Давидовићу!
Нама ловцима пас је и друг и савезник. То је нераскидива веза и повјерење.
Љубав према животињама показујемо и кроз прихрану, уношење дивљачи у ловишта, бригу о њиховим стаништима и очување равнотеже у природи. Одговоран однос према животињама дио је ловачке етике и традиције коју чувамо.
Поносан сам на овакве људе!— Саво Минић (@minic_savo) October 25, 2026
Он је одао признање свима који су помогли у спасавању, посебно малом Урошу Давидовићу.
"Нама ловцима пас је и друг и савезник. То је нераскидива веза и повјерење", нагласио је Минић.
Он је додао да љубав према животињама ловци показују и кроз прихрану, уношење дивљачи у ловишта, бригу о њиховим стаништима и очување равнотеже у природи.
"Одговоран однос према животињама дио је ловачке етике и традиције коју чувамо. Поносан сам на овакве људе", поручио је Минић.
Градови и општине
Ловац се спустио 70 метара у дубоку шпиљу да спаси пса
Предсједник ловачке секције "Рибник" Милорад Смиљанић сишао је у шпиљу дубоку 70 метара недалеко од Вучије пољане, на подручју општине Рибник, да би спасио ловачког пса Астора који је упао у њу.
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