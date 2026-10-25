Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић захвалила се грађанима који су јој пружили подршку након што су утврђени резултати Општих избора 2026. године.
"Сада, када су пребројани сви гласови, остаје ми само да кажем - 319.705 пута хвала", рекла јек српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, која је реизабрана на ову функцију.
Бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић је освојио 222.484 гласа, а хрватски члан Даријана Филиповић 120.701.
Поред Цвијановићеве, једини у БиХ који је освојио преко 300.000 гласова је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, који је освојио 301.532 гласа.
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