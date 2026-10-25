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Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"

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25.10.2026 17:00

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Цвијановић захвалила грађанима на подршци: "319.705 пута хвала"
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић захвалила се грађанима који су јој пружили подршку након што су утврђени резултати Општих избора 2026. године.

"Сада, када су пребројани сви гласови, остаје ми само да кажем - 319.705 пута хвала", рекла јек српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, која је реизабрана на ову функцију.

Бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић је освојио 222.484 гласа, а хрватски члан Даријана Филиповић 120.701.

Поред Цвијановићеве, једини у БиХ који је освојио преко 300.000 гласова је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, који је освојио 301.532 гласа.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

Општи избори 2026

Резултати избора 2026

Избори 2026

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