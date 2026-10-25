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Додик гласао у Бањалуци

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25.10.2026 11:46

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3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао у Бањалуци
Фото: РТРС

Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао је данас у Генералном конзулату Србије у Бањалуци.

Подсјећамо, у Србији се данас одржавају ванредним парламентарним изборима, а своје грађанско право моћи ће да искористе од 7 до 20 часова на бирачком мјесту на којем су уписани у бирачки списак уз идентификациони документ - личну карту или пасош. Право гласа има 6.451.292 бирача, а на гласачком листићу је 18 изборних листа са 2.418 кандидата.

У Бањалуци има око 4.500 гласача, а процес гласања протиче у најбољем реду.

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Тагови :

Милорад Додик

Избори у Србији 2026

Ванредни избори у Србији

Избори у Србији

Коментари (3)

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