Додик гласао у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао је данас у Генералном конзулату Србије у Бањалуци.
Подсјећамо, у Србији се данас одржавају ванредним парламентарним изборима, а своје грађанско право моћи ће да искористе од 7 до 20 часова на бирачком мјесту на којем су уписани у бирачки списак уз идентификациони документ - личну карту или пасош. Право гласа има 6.451.292 бирача, а на гласачком листићу је 18 изборних листа са 2.418 кандидата.
У Бањалуци има око 4.500 гласача, а процес гласања протиче у најбољем реду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
17
13
13
13
08
12
59
12
56
Тренутно на програму