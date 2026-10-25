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Преминула шеста жртва пожара код Омиша

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25.10.2026 12:19

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Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Josko Ponos

У Клиничком болничком центру Сплит јутрос је преминула жена рођена 1960. године, која се лијечила од тешких повреда задобијених у пожару на подручју Омиша. Ријеч је о шестој жртви овог пожара.

"У КБЦ-у Сплит јутрос је преминула пацијенткиња рођена 1960. године, која се лијечила од тешких повреда задобијених у пожару на подручју Омиша. Током лијечења предузете су све потребне медицинске мјере и поступци интензивне његе, али је због тежине задобијених повреда, нажалост, наступио смртни исход. Породици преминуле пацијенткиње изражавамо искрено саучешће" саопштили су из КБЦ-а Сплит.

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Пожар код Омиша избио је 13. августа око 20.00 часова у шумском подручју уз пут на подручју Локве Рогознице. Ношен снажним вјетром, брзо се проширио преко Станића према Немири, Брзету, Борку и Омишу, захвативши подручје дуго око 23 километра и широко око километар и по.

Прва жртва пронађена у Станићима

Прва смртно страдала била је 34-годишња Драгана Антешевић из Котор Вароша у БиХ, која је на подручје Омиша дошла да ради током туристичке сезоне. У вријеме ширења пожара налазила се са још двије жене, а након што су напустиле аутомобил, изгубио јој се траг.

Њено тијело пронађено је у Малој Луци на подручју Станића, а идентитет је накнадно потврђен обдукцијом и ДНК анализом. Једна од жена које су биле с њом задобила је тешке повреде.

Друга жртва био је пензионисани ватрогасац Драго Лелас, који је од посљедица тешких повреда преминуо 28. августа у сплитској болници.

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Лелас је годинама обављао руководеће функције у Добровољном ватрогасном друштву Омиш, био је вишеструки добровољни давалац крви, а добио је и Награду града Омиша за животно дјело.

Трећа жртва била је 58-годишња Катица Николић, која је такође тешко повријеђена у пожару и преминула у сплитској болници након вишеседмичне борбе за живот. Била је повезана са Драганом Антешевић и радила је на истом подручју.

Четврта жртва била је 41-годишња жена, која је преминула 6. октобра у Клиници за трауматологију КБЦ-а Сестре милосрднице у Загребу, упркос интензивном лијечењу и напорима медицинског тима.

Пета жртва био је 60-годишњи мушкарац, који је преминуо 14. октобра у КБЦ-у Сплит од посљедица тешких повреда задобијених у пожару.

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Након јутрошње смрти пацијенткиње у сплитској болници, број жртава пожара на подручју Омиша повећао се на шест.

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Хрватска

Омиш

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