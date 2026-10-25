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Дјевојчица (10) отишла у болницу због болова у стомаку: Ухапшен очух

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25.10.2026 13:08

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Десетогодишња дјевојчица из Аргентине налази се у шестом мјесецу трудноће, а њен 33-годишњи очух ухапшен је због сумње да ју је сексуално злостављао, преносе медији.

Случај је откривен након што је дјевојчица са мајком дошла у болницу у мјесту Колонија Дора, у провинцији Сантијаго дел Естеро, због болова у стомаку. Током прегледа љекари су утврдили да је дијете у поодмаклој трудноћи, након чега су обавијештени надлежни органи.

Према писању аустријског листа „Кроне“, дјевојчица је испричала да ју је очух злостављао у периоду када њена мајка није била код куће.

Аргентински медији наводе да је осумњичени ухапшен у уторак у руралном подручју департмана Авељанеда. Током полицијске акције одузет му је мобилни телефон, који ће бити предмет вјештачења.

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Истрагом руководи тужилац Гиљермо Фаријас, а истражитељи настоје да утврде све околности случаја и прикупе доказе који би могли бити важни за кривични поступак.

Према медијским наводима, мајка дјевојчице има 25 година и такође је трудна са ухапшеним мушкарцем. Наводи се да су се упознали путем интернета и почели да живе заједно прије приближно годину дана. У домаћинству живи и још троје малољетне дјеце.

Надлежни органи настављају истрагу, док ће кривична одговорност осумњиченог бити утврђена у судском поступку, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

сексуално злостављање

хапшење

Силовање

Злостављање дјеце

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