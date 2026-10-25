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Трамп: Морам да обуставим убијање иранских лидера да бих знао са ким САД преговарају

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25.10.2026 12:07

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да мора да обустави убијање иранских лидера како би утврдио са ким Сједињене Америчке Државе преговарају и поновио став да Ирану никада не смије да буде дозвољено да развије нуклеарно оружје.

"Морам да престанем да убијам иранске лидере, јер морам да схватим са ким, дођавола, преговарамо", рекао је Трамп на предизборном скупу у Џорџији, пренијели су медији.

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Трамп је поновио да Иран више нема авиона, ни бродове, као и да нема ни лидере.

"Лидер првог нивоа је нестао, лидер другог нивоа је нестао", навео је Трамп.

Он је такође бранио своју одлуку из 2018. године о повлачењу САД из нуклеарног споразума са Ираном из 2015. године, постигнутог за вријеме тадашњег америчког предсједника Барака Обаме, наводећи да је ту одлуку донио у пресудном тренутку како би се спријечило да Техеран дође до нуклеарног оружја.

"Раскинуо сам један од најгорих споразума икада склопљених, Заједнички свеобухватни план акције (ЈЦПОА) Барака Хусеина Обаме, познат и као ирански нуклеарни споразум који је водио ка томе да Иран дође до нуклеарног оружја. Срећом, раскинуо сам га баш на вријеме", тврди Трамп.

Он је поновио да су САД уништиле иранске капацитете за обогаћивање уранијума у војним операцијама спроведеним ове и прошле године.

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"Поразили смо их војно, финансијски и на друге начине. Морамо да се постарамо да они никада, баш никада, не дођу до нуклеарног оружја", поновио је Трамп.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Сукоб

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