Руска ПВО оборила 532 украјинска дрона током ноћи

Аутор:АТВ редакција
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Руско Министарство одбране саопштило је да су снаге противваздушне одбране током ноћи пресреле и уништиле 532 украјинска дрона изнад територије Русије и вода Азовског мора.
Према наводима руског министарства, беспилотне летјелице оборене су изнад Белгородске, Брјанске, Курске, Вороњешке, Тулске, Орловске, Липецке, Калушке, Рјазањске, Ростовске, Саратовске, Самарске, Пензенске, Волгоградске и Уљановске области.
Дронови су, како се наводи, пресретнути и изнад Московског региона, Пермског и Краснодарског краја, Татарстана, Адигеје, Републике Мариј Ел, Крима и Удмуртије, као и изнад Азовског мора.
Руско Министарство одбране није у овом саопштењу навело више детаља о евентуалној штети или повријеђенима.
У саопштењу се такође наводи да руске оружане снаге, као одговор на украјинске нападе на цивилну инфраструктуру, нападају војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и беспилотним летјелицама.
Наводи о броју оборених дронова потичу од руског Министарства одбране и нису независно потврђени, преноси РТ Балкан.
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