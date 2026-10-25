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Руска ПВО оборила 532 украјинска дрона током ноћи

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25.10.2026 09:19

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Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Руско Министарство одбране саопштило је да су снаге противваздушне одбране током ноћи пресреле и уништиле 532 украјинска дрона изнад територије Русије и вода Азовског мора.

Према наводима руског министарства, беспилотне летјелице оборене су изнад Белгородске, Брјанске, Курске, Вороњешке, Тулске, Орловске, Липецке, Калушке, Рјазањске, Ростовске, Саратовске, Самарске, Пензенске, Волгоградске и Уљановске области.

Дронови су, како се наводи, пресретнути и изнад Московског региона, Пермског и Краснодарског краја, Татарстана, Адигеје, Републике Мариј Ел, Крима и Удмуртије, као и изнад Азовског мора.

Руско Министарство одбране није у овом саопштењу навело више детаља о евентуалној штети или повријеђенима.

У саопштењу се такође наводи да руске оружане снаге, као одговор на украјинске нападе на цивилну инфраструктуру, нападају војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и беспилотним летјелицама.

Наводи о броју оборених дронова потичу од руског Министарства одбране и нису независно потврђени, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

дрон

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