Колико траје прилагођавање организма на зимско рачунање времена?

Аутор:АТВ редакција
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У три сата послије поноћи казаљке на часовницима помјерене су сат уназад, на два сата, чиме је почело зимско рачунање времена.
На зимско рачунање времена прелази се сваке године посљедњег викенда у октобру, у ноћи између суботе и недјеље.
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Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту 2027. године, када ће часовници поново бити помјерени сат унапријед.
Европска комисија је још 2018. године предложила укидање сезонског помјерања часовника, али договор о укидању те праксе није постигнут, па се сатови и даље помјерају два пута годишње.
Стручњаци напомињу да је организму обично потребно од два до пет дана да се прилагоди промјени времена и успостави нови ритам.
Неурофизиолог и стручњак за сан др Драган Хрнчић рекао је за РТС да прелазак на зимско рачунање времена доноси прилику да спавамо сат дуже, али да ће нас организам у почетку и даље будити у уобичајено вријеме.
Због ове привремене неусклађености биолошког и друштвеног сата наступа стање које се у медицини назива социјални џет-лег.
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Медицинска струка све јасније упозорава на негативне посљедице оваквих промјена. Стручна удружења су постигла консензус да помјерање часовника није добро за организам и дугорочно здравље.
Економске добити и уштеде енергије из средине прошлог вијека одавно су се изгубиле, док пракса помјерања времена данас доноси много веће директне и индиректне трошкове у здравственом систему.
(Курир)
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