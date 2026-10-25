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Колико траје прилагођавање организма на зимско рачунање времена?

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25.10.2026 08:58

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Рука која се пружа да искључи стари будилник на ноћном сточићу.
Фото: Miriam Alonso/Pexels

У три сата послије поноћи казаљке на часовницима помјерене су сат уназад, на два сата, чиме је почело зимско рачунање времена.

На зимско рачунање времена прелази се сваке године посљедњег викенда у октобру, у ноћи између суботе и недјеље.

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Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту 2027. године, када ће часовници поново бити помјерени сат унапријед.

Европска комисија је још 2018. године предложила укидање сезонског помјерања часовника, али договор о укидању те праксе није постигнут, па се сатови и даље помјерају два пута годишње.

Стручњаци напомињу да је организму обично потребно од два до пет дана да се прилагоди промјени времена и успостави нови ритам.

Неурофизиолог и стручњак за сан др Драган Хрнчић рекао је за РТС да прелазак на зимско рачунање времена доноси прилику да спавамо сат дуже, али да ће нас организам у почетку и даље будити у уобичајено вријеме.

Због ове привремене неусклађености биолошког и друштвеног сата наступа стање које се у медицини назива социјални џет-лег.

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Медицинска струка све јасније упозорава на негативне посљедице оваквих промјена. Стручна удружења су постигла консензус да помјерање часовника није добро за организам и дугорочно здравље.

Економске добити и уштеде енергије из средине прошлог вијека одавно су се изгубиле, док пракса помјерања времена данас доноси много веће директне и индиректне трошкове у здравственом систему.

(Курир)

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Тагови :

помјерање сата

здравље

организам

помјерање сата и здравље

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