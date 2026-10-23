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Ово пиће уништава бубреге: Боље га избјегавајте

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23.10.2026 22:59

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piće u ledu hladno rashlađivanje
Фото: Pexel/ Marcus Queiroga Silva

Ријетко ко од нас мисли на бубреге док бира шта ће попити, а можда би баш тада требало. Постоји пиће које уништава бубреге, а стоји на столу на скоро свакој слави, рођендану и љетном роштиљу. Овај витални орган оно може озбиљно оштетити, и то тихо, гутљај по гутљај.

Пиће које уништава бубреге крије се у флаши са мјехурићима

Студије из 2015. године показале су да се ради о пићима која спадају у газиране напитке. Сви знамо да ова пића нису најздравији избор. Ипак, често их узимамо за освјежење у топлим данима или на забавама, не размишљајући шта раде нашем тијелу.

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Хладна лименка послије подне дјелује безазлено. Управо зато је лако да једна постане двије, а двије постану навика коју више ни не примјећујемо.

Граница је нижа него што мислите: 4 чаше недјељно

Истраживање је открило да унос више од четири слатка газирана пића недјељно може повећати ризик од хроничних болести бубрега. Висок шећер у крви може оштетити крвне судове у бубрезима и допринијети развоју дијабетеса.

Због тога особе са дијабетесом или хроничним бубрежним обољењима треба да избјегавају газирана пића. Посебан опрез важи и ако ову болест имате у породици. У том случају посавјетујте се са својим љекаром о томе шта смијете да пијете.

Није само шећер: шта још шкоди бубрезима

Газирана пића нису штетна само због много шећера, већ и због фосфорне киселине. Редовно испијање ових пића може довести до промјена у мокрењу, а то води ка стварању бубрежних каменаца и хроничним болестима бубрега.

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Ако не можете без њих, корисно би било да их бар ограничите. Једна флаша за викенд није исто што и сок уз сваки ручак.

Најбољи избор за бубреге кошта најмање

Шта је, онда, најбоље за бубреге? Одговор је једноставан: обична вода. Она је најздравији избор за ваше тијело и најбоље гаси жеђ.

(Крстарица)

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Кока-Кола

напитак

бубрези

здравље

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