Ово пиће уништава бубреге: Боље га избјегавајте

Аутор:АТВ редакција
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Ријетко ко од нас мисли на бубреге док бира шта ће попити, а можда би баш тада требало. Постоји пиће које уништава бубреге, а стоји на столу на скоро свакој слави, рођендану и љетном роштиљу. Овај витални орган оно може озбиљно оштетити, и то тихо, гутљај по гутљај.
Студије из 2015. године показале су да се ради о пићима која спадају у газиране напитке. Сви знамо да ова пића нису најздравији избор. Ипак, често их узимамо за освјежење у топлим данима или на забавама, не размишљајући шта раде нашем тијелу.
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Хладна лименка послије подне дјелује безазлено. Управо зато је лако да једна постане двије, а двије постану навика коју више ни не примјећујемо.
Граница је нижа него што мислите: 4 чаше недјељно
Истраживање је открило да унос више од четири слатка газирана пића недјељно може повећати ризик од хроничних болести бубрега. Висок шећер у крви може оштетити крвне судове у бубрезима и допринијети развоју дијабетеса.
Због тога особе са дијабетесом или хроничним бубрежним обољењима треба да избјегавају газирана пића. Посебан опрез важи и ако ову болест имате у породици. У том случају посавјетујте се са својим љекаром о томе шта смијете да пијете.
Газирана пића нису штетна само због много шећера, већ и због фосфорне киселине. Редовно испијање ових пића може довести до промјена у мокрењу, а то води ка стварању бубрежних каменаца и хроничним болестима бубрега.
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Ако не можете без њих, корисно би било да их бар ограничите. Једна флаша за викенд није исто што и сок уз сваки ручак.
Шта је, онда, најбоље за бубреге? Одговор је једноставан: обична вода. Она је најздравији избор за ваше тијело и најбоље гаси жеђ.
(Крстарица)
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