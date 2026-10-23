Јутјуб уводи аудио књиге?

Аутор:АТВ редакција
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Према извјештају листа The Wall Street Journal, Јутјуб разматра додавање аудио-књига у своју апликацију, али за сада нема много информација о томе када би ова опција могла да постане доступна, нити да ли би се нудила као засебна услуга.
У извјештају се наводи да Гугл разматра могућност да аудио-књиге буду дио претплате Јутјуб Премиум. Тиме би се придружиле слушању музике без реклама путем сервиса Јутјуб Мјузик, као и гледању видео-садржаја без огласа, што је једна од главних предности Премиум претплате.
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Јутјуб засад није званично потврдио ове наводе. Овакав потез не би био изненађење, с обзиром на то да су Спотифи и друге велике платформе већ сарађивале са сервисима за аудио-књиге како би корисницима понудиле више садржаја од саме музике.
Иако није ријеч о потпуно истој услузи, Јутјуб канал Google Play Books већ служи као мјесто за представљање и преслушавање одломака из аудио-књига. Интеграција аудио-књига у Јутјуб тако би могла да олакша повезивање ова два производа.
Ово уједно не би био први пут да Јутјуб проширује своју понуду новим форматима. Функција Шортс уведена је као директан одговор на популарност ТикТока и временом је постала важан део платформе.
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Ипак, остаје питање да ли би аудио-књиге боље функционисале у оквиру главне Јутјуб апликације или би прикладније мјесто за њих био Јутјуб Мјузик.
(б92)
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