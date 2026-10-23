Природан састојак из кухиње који прекрива сиједе

Аутор:АТВ редакција
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Фарбање косе код фризера за многе је издвајање повеће суме новца, за неке губљење времена и стрпљења, али оно што умије заиста да нервира јесте да се сједе на сљепоочницама врате за три недјеље, па жене често размишљају којем другом рјешењу да прибјегну.
Уколико сте у тој групи, корисно је да знате да састојак који прекрива сиједе сигурно имате у кухињском ормарићу.
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Природно покривање сиједих све чешће се враћа у разговор као један од популарних бјути трендова, обично уз реченицу "моја бака је то радила и имала косу до струка". Један састојак заиста тамни власи и даје им густину на додир. Ради само под једним условом, а баш тај услов већина прескочи.
Обична мљевена црна кафа је тај састојак. Не боји косу изнутра као хемијска фарба. Облаже влас споља и сиједе превлачи топлим браон тоном. Кесица од 100 грама кошта око 150 динара, а за једну маску потребне су двије кашике. То је мање од 50 динара по третману.
Густина није маркетиншка прича. Кофеин мало подигне спољни слој власи, па коса након сушења дјелује пуније и теже. Ефекат траје до сљедећег прања, исто као и боја.
Кафа даје резултат само на тамној коси. На браон и црној бази са 20 до 30 одсто сиједих добићете уједначен тон након три до четири понављања. На плавој коси добијате прљаво жућкасто сивило које нико не жели. Ту не помаже дуже стајање, а ни јача кафа.
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Потпуно сиједа коса је друга прича. Кад сиједих има преко 60 одсто, кафа их обавије риђасто браон нијансом која се не слаже с остатком. Природна боја за косу од кафе може да прекрива сиједе, али је ипак више нијансирање него право покривање. Ово је реченица коју вриједи запамтити прије него што скувате прву џезву.
Скувајте јаку кафу од двије кашике мљевене кафе и 200 мл воде, па је оставите да се скроз охлади. Умијешајте четири кашике балзама који ионако користите, да смјеса буде густа као јогурт. Нанесите је на опрану, влажну косу, од коријена до врхова, и покријте најлонском кесом.
Исперите након 40 минута млаком водом, без шампона. Прве двије недјеље маску стављајте два пута недјељно, послије тога једном. Ако држите маску дуже од сат времена, тон неће бити тамнији, само ћете исушити крајеве.
Највећи проблем није кафа, проблем је нестрпљење. Након једног прања закључите да нема ефекта, а фарбање косе кафом тражи бар три понављања. Ево гдје још нема резултата:
- инстант кафа умјесто мљевене, јер има премало пигмента
- топла смјеса на кожи главе, која изазива црвенило и свраб
Сцена
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- прање шампоном одмах након маске
- свијетли пешкир и бијела постељина прве ноћи
Бијела јастучница покупи браон траг прве двије ноћи. Ставите тамну и проблем нестаје.
Никако на фарбану свијетлу косу. Ако имате балејаж или праменове, кафа се ухвати за порозне власи неравномјерно. Остају флекаве зоне које се касније тешко исправљају, чак и код фризера. Исто важи ако сте у посљедњих мјесец дана били подвргнути блајхању.
За тамну косу са првим сиједима ово је најјефтиније тамњење сиједих власи које можете пробати, без мириса амонијака у стану и без заказивања термина.
(Супержена)
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