Тихи убица вреба у домовима: Нема ни боју ни мирис, а може убити док спавате

Аутор:АТВ редакција
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Угљен-моноксид, познат као тихи убица, представља озбиљну опасност током сезоне гријања.
Неисправне пећи, бојлери и димњаци могу довести до тровања са смртним посљедицама, а највећи проблем је што овај гас нема ни боју ни мирис, па га је готово немогуће препознати без одговарајућег детектора.
Током 2025. године забиљежено је шест случајева тровања плином у којима су три особе изгубиле живот, док су четири повријеђене, од којих двије теже.
Од почетка 2021. до краја новембра 2025. године забиљежена су 33 случаја тровања, у којима је девет особа смртно страдало, а 24 су повријеђене.
Угљен-моноксид је посебно опасан јер људи често нису свјесни да су му изложени. Ризик је већи када се користе неисправни или неодржавани плински бојлери, пећи и димњаци.
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Посебно су угрожене особе које спавају, јер могу изгубити свијест прије него што препознају опасност и реагују. Како тровање напредује, може доћи до збуњености и све слабије способности да се потражи помоћ.
Просторије у којима се налазе плински уређаји потребно је редовно провјетравати, нарочито купатила, кухиње и котловнице.
Димњаке би најмање једном годишње требало да прегледа овлашћени димњачар, док постављање и сервисирање бојлера, пећи и других уређаја треба препустити стручњацима.
Препоручује се и уградња детектора угљен-моноксида са звучним и свјетлосним алармом, уз редовну провјеру његове исправности.
Посебан опрез потребан је у купатилима у којима се користи плински бојлер. Врата не би требало закључавати током туширања, како би се у случају опасности могла брзо пружити помоћ.
Ако посумњате на тровање угљен-моноксидом, одмах изађите на свјеж ваздух и позовите хитну помоћ. Не враћајте се у угрожени простор док надлежне службе не потврде да је безбједан.
Сам излазак на свјеж ваздух није замјена за љекарски преглед, јер угљен-моноксид може изазвати озбиљна оштећења организма.
Редовно одржавање уређаја за гријање и придржавање сигурносних мјера могу спријечити трагедије и спасити животе, преноси Дневник.хр.
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