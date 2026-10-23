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Тихи убица вреба у домовима: Нема ни боју ни мирис, а може убити док спавате

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23.10.2026 21:16

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Спавање је природно, периодично и физиолошки реверзибилно стање умањене будности, које карактеришу смањена перцепција и реаговање на спољашње дражи.
Фото: pexels/Ron Lach

Угљен-моноксид, познат као тихи убица, представља озбиљну опасност током сезоне гријања.

Неисправне пећи, бојлери и димњаци могу довести до тровања са смртним посљедицама, а највећи проблем је што овај гас нема ни боју ни мирис, па га је готово немогуће препознати без одговарајућег детектора.

Током 2025. године забиљежено је шест случајева тровања плином у којима су три особе изгубиле живот, док су четири повријеђене, од којих двије теже.

Од почетка 2021. до краја новембра 2025. године забиљежена су 33 случаја тровања, у којима је девет особа смртно страдало, а 24 су повријеђене.

Опасност коју не можете видјети ни намирисати

Угљен-моноксид је посебно опасан јер људи често нису свјесни да су му изложени. Ризик је већи када се користе неисправни или неодржавани плински бојлери, пећи и димњаци.

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Посебно су угрожене особе које спавају, јер могу изгубити свијест прије него што препознају опасност и реагују. Како тровање напредује, може доћи до збуњености и све слабије способности да се потражи помоћ.

Ово су мјере које могу спасити живот

Просторије у којима се налазе плински уређаји потребно је редовно провјетравати, нарочито купатила, кухиње и котловнице.

Димњаке би најмање једном годишње требало да прегледа овлашћени димњачар, док постављање и сервисирање бојлера, пећи и других уређаја треба препустити стручњацима.

Препоручује се и уградња детектора угљен-моноксида са звучним и свјетлосним алармом, уз редовну провјеру његове исправности.

Посебан опрез потребан је у купатилима у којима се користи плински бојлер. Врата не би требало закључавати током туширања, како би се у случају опасности могла брзо пружити помоћ.

Шта урадити ако посумњате на тровање?

Ако посумњате на тровање угљен-моноксидом, одмах изађите на свјеж ваздух и позовите хитну помоћ. Не враћајте се у угрожени простор док надлежне службе не потврде да је безбједан.

Сам излазак на свјеж ваздух није замјена за љекарски преглед, јер угљен-моноксид може изазвати озбиљна оштећења организма.

Редовно одржавање уређаја за гријање и придржавање сигурносних мјера могу спријечити трагедије и спасити животе, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Угљен-моноксид

Тровање

гријање

плин

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