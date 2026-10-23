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Трамп: Можда ћемо имати још једну војну операцију у Ирану

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23.10.2026 22:18

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да постоји могућност за нову војну операцију против Ирана.

"Можда ћемо имати још једну мању операцију `Епски бијес`", истакао је Трамп на митингу на Флориди.

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Трамп је почетком мјесеца објавио да Америка неће покретати напад на Иран прије избора за Конгрес 3. новембра.

Амерички предсједик је навео и да ће се Вашингтон побринути за Кубу након што заврши са Ираном, послије чега ће послати државног секретара Марка Рубија да закључи договор.

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

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