Трамп: Можда ћемо имати још једну војну операцију у Ирану

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да постоји могућност за нову војну операцију против Ирана.
"Можда ћемо имати још једну мању операцију `Епски бијес`", истакао је Трамп на митингу на Флориди.
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Трамп је почетком мјесеца објавио да Америка неће покретати напад на Иран прије избора за Конгрес 3. новембра.
Амерички предсједик је навео и да ће се Вашингтон побринути за Кубу након што заврши са Ираном, послије чега ће послати државног секретара Марка Рубија да закључи договор.
(Срна)
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