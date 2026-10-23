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Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику

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23.10.2026 20:06

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Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику
Фото: Pixabay

У јужном дијелу Тиренског мора данас је регистрован низ земљотреса, од којих је најјачи био магнитуде 5 степени.

Након потреса издато је наранџасто упозорење на опасност од цунамија, док су у Палерму из предострожности евакуисане школе и канцеларије.

Према подацима Националног института за геофизику и вулканологију Италије, три најјача потреса, магнитуде 5, 3,6 и 4,3 степена, регистрована су у размаку од неколико минута.

Од 11 часова у том подручју забиљежено је укупно 25 сеизмичких догађаја, преноси АДН Кронос.

Земљотреси су се снажно осјетили у Палерму и приобалним мјестима, све до Месине. Корисници друштвених мрежа наводе да је подрхтавање тла било снажно и дуготрајно.

Бројни становници изашли су на улице у Трапанију, гдје су се потреси такође јасно осјетили. Из предострожности је евакуисана и зграда суда.

Након серије земљотреса издато је наранџасто упозорење на опасност од цунамија. Начелник Цивилне заштите Сицилије Салво Коћина наложио је подизање нивоа приправности и пуну оперативну спремност надлежних служби и општина у угроженим подручјима.

Становницима приобалних области упућен је апел да прате званична упутства и препоруке надлежних служби.

Настава на Универзитету у Палерму је обустављена.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Италија

Земљотрес

цунами

Упозорење

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