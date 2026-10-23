Упозорење на цунами у Италији: Снажни земљотреси изазвали панику

Аутор:АТВ редакција
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У јужном дијелу Тиренског мора данас је регистрован низ земљотреса, од којих је најјачи био магнитуде 5 степени.
Након потреса издато је наранџасто упозорење на опасност од цунамија, док су у Палерму из предострожности евакуисане школе и канцеларије.
Према подацима Националног института за геофизику и вулканологију Италије, три најјача потреса, магнитуде 5, 3,6 и 4,3 степена, регистрована су у размаку од неколико минута.
Од 11 часова у том подручју забиљежено је укупно 25 сеизмичких догађаја, преноси АДН Кронос.
Земљотреси су се снажно осјетили у Палерму и приобалним мјестима, све до Месине. Корисници друштвених мрежа наводе да је подрхтавање тла било снажно и дуготрајно.
🫨ITALY EARTHQUAKES: Palermo, the capital of Sicily, and other cities in southern Italy were rocked by a series of earthquakes in the Tyrrhenian Sea Friday, including a magnitude 5.7 quake, according to USGS. Latest: https://t.co/13Azcz7Mc0 https://t.co/Li2fMHIpay— FOX Weather (@foxweather) October 23, 2026
Бројни становници изашли су на улице у Трапанију, гдје су се потреси такође јасно осјетили. Из предострожности је евакуисана и зграда суда.
Након серије земљотреса издато је наранџасто упозорење на опасност од цунамија. Начелник Цивилне заштите Сицилије Салво Коћина наложио је подизање нивоа приправности и пуну оперативну спремност надлежних служби и општина у угроженим подручјима.
Становницима приобалних области упућен је апел да прате званична упутства и препоруке надлежних служби.
Настава на Универзитету у Палерму је обустављена.
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